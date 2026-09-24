Η Ρουμπίν Καζάν ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην επιθετικού του ΟΦΗ, Έντι Σαλσέδο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια.

Ο Έντι Σαλσέδο κατέληξε στο νέο του ποδοσφαιρικό σταθμό. Ο πρώην επιθετικός του ΟΦΗ θα συνεχίσει στη Ρωσία, όμως όχι για την Κράσνονταρ αλλά για την Ρούμπιν Καζάν, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του.

Όπως είχαμε αναφέρει ο Κολομβιανός αναζητούσε συμβόλαιο που θα του απέφερε πολύ υψηλότερες απολαβές από αυτές που είχε στους Κρητικούς κι εν τέλει το βρήκε στη Ρωσία. Η ομάδα από το Καζάν του έδωσε πριμ υπογραφής 400.000 ευρώ, ενώ οι ετήσιες απολαβές του θα είναι στις 750.000 ευρώ.

Με την ασπρόμαυρη φανέλα μέτρησε 67 εμφανίσεις, με 19 γκολ και 5 ασίστ, ενώ ήταν από τους βασικούς συντελεστές στην πορεία προς την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού προτάθηκε σε ελληνικές ομάδες, όπως στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ.

Θυμίζουμε πως ο Όμιλος κάλυψε το κενό του Σαλσέδο με την απόκτηση του Κέναν Κόντρο, ο οποίος εντυπωσιάζει στα πρώτα του παιχνίδια υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη, έχοντας γκολ κόντρα σε Άρη - Ολυμπιακό και ασίστ στον Αϊτόρ κόντρα στη Χόφενχαϊμ.