Για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League ο ΟΦΗ θα φιλοξενηθεί από τη Ρεν στις 15 Οκτωβρίου.

Ο ΟΦΗ μπήκε με το «δεξί» στη League Phase του Europa League! Οι Κρητικοί επικράτησαν με 2-0 της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο και πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη σε main phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης (όμιλο/League Phase).

Επόμενη ευρωπαϊκή υποχρέωση για τους Κυπελλούχους είναι προγραμματισμένη για τις 15 Οκτωβρίου, όταν και θα φιλοξενηθούν από τη Ρεν στη Γαλλία.

Η σέντρα της δεύτερης αναμέτρησης των Κρητικών για τη League Phase του Europa League έχει οριστεί για τις 22:00.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί δεδομένα από τη Magenta TV που έχει τα δικαιώματα των διοργανώσεων της UEFA, ενώ θυμίζουμε πως ένα παιχνίδι ανά αγωνιστική μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ