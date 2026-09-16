Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Ήρθε από τον πάγκο και ολοκλήρωσε την ανατροπή ο Γιάρεμτσουκ
O Ρόμαν Γιάρεμτσουκ μπορεί να μπήκε από το... παράθυρο στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Αγιούμπ Ελ Καμπί, όμως αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστής του αγώνα της πρεμιέρας της ομάδας του στη League Phase του Europa League κόντρα στην Γιαγκελόνια.
Ο Ουκρανός φορ μπήκε στο ματς στο 62ο λεπτό αντί του σκόρερ του γκολ της ισοφάρισης, Αρμάντο Γκονζάλες και 22 λεπτά αργότερα πέτυχε το γκολ της ανατροπής, το οποίο είναι και το πρώτο του στην τρέχουσα σεζόν.
Στο 84' ο Φρόιλερ έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Γιάρεμτσουκ με καρφωτή κεφαλιά διαμόρφωσε το 2-1, το οποίο έμεινε μέχρι τέλους.
Το γκολ του Γιάρεμτσουκ για το 2-1
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