Ο Ολυμπιακός στο 43' έφτασε στην ισοφάριση με τον Αρμάντο Γκονζάλες.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες πρώτα νικήθηκε από τον Αμπράμοβιτς, αλλά στη συνέχεια έκανε το 1-1 για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Γιαγκελόνια.

Στο 42' ο Ζέλσον έκλεψε τη μπάλα κι έδωσε στον Μεξικανό φορ, ο οποίος εξαπέλυσε δυνατό σουτ με το δεξί, όμως, ο Αμπράμοβιτς απέκρουσε σε κόρνερ.

Στην εξέλιξη της φάσης ο Ρέτσος έκανε την κεφαλιά, ο Αμπράμοβιτς απέκρουσε προσωρινά και ο Γκονζάλες από κοντά έκανε το 1-1, βάζοντας φωτιά στην ερυθρόλευκη εξέδρα.

Το γκολ του Γκονζάλες



