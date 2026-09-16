Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Ο Γκονζάλες ισοφάρισε σε 1-1

Γιώργος Σακελλαρίου
Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Ο Γκονζάλες ισοφάρισε σε 1-1
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Ο Ολυμπιακός στο 43' έφτασε στην ισοφάριση με τον Αρμάντο Γκονζάλες.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες πρώτα νικήθηκε από τον Αμπράμοβιτς, αλλά στη συνέχεια έκανε το 1-1 για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Γιαγκελόνια.

Στο 42' ο Ζέλσον έκλεψε τη μπάλα κι έδωσε στον Μεξικανό φορ, ο οποίος εξαπέλυσε δυνατό σουτ με το δεξί, όμως, ο Αμπράμοβιτς απέκρουσε σε κόρνερ.

Στην εξέλιξη της φάσης ο Ρέτσος έκανε την κεφαλιά, ο Αμπράμοβιτς απέκρουσε προσωρινά και ο Γκονζάλες από κοντά έκανε το 1-1, βάζοντας φωτιά στην ερυθρόλευκη εξέδρα.

Το γκολ του Γκονζάλες


@Photo credits: eurokinissi
     

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