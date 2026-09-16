Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια: Ο Γκονζάλες ισοφάρισε σε 1-1
Ο Αρμάντο Γκονζάλες πρώτα νικήθηκε από τον Αμπράμοβιτς, αλλά στη συνέχεια έκανε το 1-1 για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Γιαγκελόνια.
Στο 42' ο Ζέλσον έκλεψε τη μπάλα κι έδωσε στον Μεξικανό φορ, ο οποίος εξαπέλυσε δυνατό σουτ με το δεξί, όμως, ο Αμπράμοβιτς απέκρουσε σε κόρνερ.
Στην εξέλιξη της φάσης ο Ρέτσος έκανε την κεφαλιά, ο Αμπράμοβιτς απέκρουσε προσωρινά και ο Γκονζάλες από κοντά έκανε το 1-1, βάζοντας φωτιά στην ερυθρόλευκη εξέδρα.
Το γκολ του Γκονζάλες
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.