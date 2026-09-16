Ο Ολυμπιακός στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League φιλοξενείται από τη Μαρσέιγ

Ο Ολυμπιακός έστω και δύσκολα λύγισε 2-1 τη Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Ιμανόλ έχει δύσκολο έργο στη δεύτερη αγωνιστική, αφού θ' αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Μαρσέιγ, που διαθέσει μία από τις πιο ισχυρές έδρες στην Ευρώπη. Το ματς θα γίνει μετά τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θα παίξουν στο «Βελοντρόμ» την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και το ματς θα ξεκινήσει στις 22:00.

Για την 3η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στην Ελλάδα τη Σπάρτα Πράγας στις 22 Οκτωβρίου, ενώ στις αρχές Νοέμβρη ταξιδεύει στη Γαλλία για το απαιτητικό ματς κόντρα στη Ρεν. Στις 26 του ίδιου μήνα υποδέχεται τη Μίλαν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και δυο εβδομάδες αργότερα ακολουθεί το εκτός έδρας ματς απέναντι στην Τσέλιε.

Στις 21 Ιανουαρίου του 2027 φιλοξενεί τη Χόφενχαϊμ, ενώ το πρόγραμμα της League Phase ολοκληρώνεται μια εβδομάδα μετά στο γήπεδο της Τορέενσε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League

16 Σεπτεμβρίου Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1

15 Οκτωβρίου 2026 (22:00) - Μαρσέιγ (Εκτός)

22 Οκτωβρίου 2026 (22:00) - Σπάρτα Πράγας (Εντός)

5 Νοεμβρίου 2026 (19:45) - Ρεν (Εκτός)

26 Νοεμβρίου 2026 (19:45) - Μίλαν (Εντός)

10 Δεκεμβρίου 2026 (22:00) - Τσέλιε (Εκτός)

21 Ιανουαρίου 2027 (19:45) - Χόφενχαϊμ (Εντός)

28 Ιανουαρίου 2027 (22:00) - Τορέενσε (Εκτός)

