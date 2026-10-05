Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αξιοποίησε το διάστημα της προετοιμασίας του Ολυμπιακού ώστε να τα πει και σε προσωπικό επίπεδο με παίκτες, όπως τον Λορέντζο Σιπιόνι.

Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αφιέρωσε πολλές ώρες παρουσίας στον Ρέντη ώστε να δουλέψει όσο περισσότερο γινόταν με τους διαθέσιμους - στο διάστημα της διακοπής - παίκτες του στον Ολυμπιακό. Γενικότερα σε προσωπικό level δούλεψε πάρα πολύ αυτές τις ημέρες στον Ολυμπιακό.

Στα 21 του χρόνια ο Λορέντζο Σιπιόνι είναι ένας υποσχόμενος χαφ που αποκτήθηκε από την αργεντίνικη αγορά ως μία σημαντική επένδυση και ως ένας παίκτης με προοπτική να σταθεί ιδιαίτερα καλά και να βοηθήσει σε ουκ ολίγους τομείς. Θυμίζουμε άλλωστε την αγορά του Έσε που είχε προηγηθεί, που αποδείχθηκε λίρα εκατό για τον Ολυμπιακό.

Ο Σιπιόνι, που είχε σταθεί άτυχος με τραυματισμό του στην προετοιμασία και ενώ όταν είχε τεθεί off με τον ΟΦΗ ήταν λόγω κάποιων ενοχλήσεων που είχε, είναι ένας μέσος στον οποίο υπολογίζει ο κόουτς Αλγκουαθίλ. Ένας Ιμανόλ Αλγκουαθίλ που φρόντισε να μιλήσει με τον νεαρό Σιπιόνι που στο τελευταίο χρονικά ματς του 0-1 με τον Λεβαδειακό ήταν αποστολή αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε.

Το έκανε αυτό - ο ερυθρόλευκος κόουτς - κυρίως για να του ανεβάσει την ψυχολογία και να του δείξει ότι τον υπολογίζει και πώς θα πάρει τις ευκαιρίες του. Από αυτήν την κουβέντα ο Σιπιόνι φάνηκε να μπουστάρεται για τα καλά και να βοηθιέται ιδιαίτερα ενόψει της συνέχειας και ενώ υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ξεκινά μετά την διακοπή - στις 11 Οκτωβρίου - με το εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο Σιπιόνι έχει φέτος 4 συμμετοχές στον Ολυμπιακό. Συνολικά έχει παίξει σε 31 ματς στους Ερυθρόλευκους.