Γουίλιαν: Η απίθανη ιστορία για το πως υπέγραψε στην Τσέλσι ενώ είχε συμφωνήσει με Τότεναμ (vid)
Στα «καλά» του χρόνια, ο Γουίλιαν υπήρξε από τους καλύτερους εξτρέμ της Premier League, ξεχωρίζοντας φυσικά με τη φανέλα της Τσέλσι, την οποία φόρεσε από το 2013 έως το 2020.
Έχοντας πέρασμα και από τα μέρη μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού, ο 38χρονος είναι πλέον χωρίς ομάδα, με τελευταίο του σταθμό τη Γκρέμιο, πριν μείνει ελεύθερος τον περασμένο Αύγουστο. Στο σήμερα, ο Βραζιλιάνος με την χαρακτηριστική αφάνα φιλοξενήθηκε σε vidcast με τον Τζον Όμπι Μίκελ.
Εκεί, μεταξύ άλλων ανέφερε πως μετάνιωσε που μετά την Τσέλσι μετακόμισε στην Άρσεναλ. Ωστόσο, η πιο ενδιαφέρουσα ιστορία αφορούσε τη μεταγραφή του στους Μπλε. Όπως αποκάλυψε, όταν ήταν στη ρωσική Ανζί, υπήρχε ενδιαφέρον (πέραν της Τσέλσι) από Λίβερπουλ και Τότεναμ.
Ο ίδιος ήθελε εξαρχής Τσέλσι, όμως οι άνθρωποι του κλαμπ δεν ήταν απολύτως σίγουροι για εκείνον. Έτσι, πέρασε ιατρικά στην Τότεναμ και ήταν έτοιμος να υπογράψει. Φαίνεται όμως πως η μοίρα του τον ήθελε στους Μπλε, καθώς το ίδιο πρωί (πριν υπογράψει), ο ατζέντης του, του ανέφερε πως έγινε -επιτέλους- πρόταση από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς και έτσι βρέθηκε στο «Στάμφορντ Μπριτζ», όπου έγραψε ιστορία με 63 γκολ και 58 ασίστ σε 339 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Κατέκτησε δυο φορές την Premier League, μια φορά το Europa League, ένα FA και ένα League Cup, ενώ δυο φορές αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στην αγγλική λίγκα.
🚨 ‘WE HAVE A PROBLEM!’ 😬 Willian reveals just close he came to joining Tottenham before a last minute call saved the day. 🔵 Spurs fans, look away now! 😳 📺 Willian exclusive out now: https://t.co/rURYul19ny https://t.co/AvLhRuq3d9— The Obi One Podcast (@obionepodcast) October 5, 2026
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