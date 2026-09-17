Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Conference League και τα επόμενα ματς του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ, αμφότερα πολύ δύσκολα, στη Γαλλία...

Στο πρώτο γκρουπ, των ομάδων οι οποίες ξεκίνησαν με τρίποντο στη League Phase του Europa League, συγκαταλέγονται τόσο ο Ολυμπιακός με τη νίκη του επί της Γιαγκελόνια, όσο και ο εντυπωσιακός ΟΦΗ με την επικράτησή του επί της Χοφενχάιμ. Ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η πορτογαλική Τορένσε, η οποία αν και αγωνίζεται στη Β΄Εθνική (κατέκτησε πέρυσι το Κύπελλο στον τελικό επί της Σπόρτινγκ Λισσαβώνας!), νίκησε εκτός έδρας με 2-1 τη νορβηγική Λίλεστρομ, βάζοντας βάσεις ακόμα και... πρόκρισης στα play offs της διοργάνωσης!

Αναλυτικά...

Η Βαθμολογία

Γιουβέντους 3 (5-0) Κρίσταλ Πάλας 3 (4-0) Μπεσίκτας 3 (4-1) Σπάρτα Πράγας 3 (4-1) Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-0) Φερεντσβάρος 3 (3-1) ΟΦΗ 3 (2-0) Μπενφίκα 3 (2-0) Μπάγερ Λεβερκούζεν 3 (2-0) Ολυμπιακός 3 (2-1) Μπόρνμουθ 3 (2-1) Λιόν 3 (2-1) Τορένσε 3 (2-1) Σάλτσμπουργκ 3 (1-0) Ομόνοια 3 (1-0) Σάντερλαντ 3 (1-0) Στουρμ Γκρατς 1 (0-0) Ρεν 1 (0-0) Ντιναμό Ζάγκρεμπ 1 (0-0) Χάποελ Μπιερ Σεβά 1 (0-0) Λίλεστρομ 0 (1-2) Ρεάλ Σοσιεδάδ 0 (1-2) Γιαγκελόνια 0 (1-2) Άντερλεχτ 0 (1-2) Λέφσκι Σόφιας 0 (0-1) Θέλτα 0 (0-1) Αλκμάαρ 0 (0-1) Λέφσκι Σόφιας 0 (0-1) Σέλτικ 0 (1-3) Χοφενχάιμ 0 (0-2) Μίλαν 0 (0-2) Τσέλιε 0 (0-2) Βικτόρια Πλζεν 0 (0-3) Αραράτ-Αρμένιας 0 (1-4) Μαρσέιγ 0 (1-4) Λεχ Πόζναν 0 (0-4) Ναϊμέγκεν 0 (0-5)

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Ομόνοια - Θέλτα 1-0

Αραράτ - Σπάρτα Πράγας 1-4

Ολυμπιακός - Γιαγκελόνια 2-1

Άντερλεχτ - Λυών 1-2

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Τσέλιε 2-0

Μίλαν - Μπενφίκα 0-2

Στουρμ Γκρατς - Ρεν 0-0

Χάποελ Μπερ Σεβά - Ντινάμο Ζάγκρεμπ 0-0

Σάντερλαντ - Αλκμάαρ 1-0

ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ 2-0

Λέφσκι Σόφιας - Σάλτσμπουργκ 0-1

Βικτόρια Πλζεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3

Γιουβέντους - Ναϊμέγκεν 5-0

Κρίσταλ Πάλας - Λεχ Πόζναν 4-0

Λίλεστρομ - Τορένσε 0-2

Μπεσίκτας - Μαρσέιγ 4-1

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Μπόρνμουθ 1-2

Σέλτικ - Φερεντσβάρος 1-3



Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής (15/10)

Ζάλτσμπουργκ - Μίλαν (19:45)

Τορένσε - Σάντερλαντ (19:45)

Τσέλιε - Ομόνοια (19:45)

Άλκμααρ - Χάποελ Μπερ Σεβά (19:45)

Σπάρτα Πράγας - Λίλεστρομ (19:45)

Λιόν - Κρίσταλ Πάλας (19:45)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Σοσιεδάδ (19:45)

Λεχ Πόζναν - Λεβεκούζεν (19:45)

Μαρσέιγ - Ολυμπιακός (22:00)

Ρεν - ΟΦΗ (22:00)

Φερεντσβάρος - Βικτόρια Πλζεν (22:00)

Ντινάμο Ζάγκρεμπ - Άντερλεχτ (22:00)

Ναϊμέγκεν - Λέφσκι Σόφιας (22:00)

Θέλτα - Γιουβέντους (22:00)

Χόφενχαϊμ - Μπεσίκτας (22:00)

Γιαγκελόνια - Αραράτ Αρμένια (22:00)

Μπόρνμουθ - Στουρμ Γκρατ (22:00) Μπενφίκα - Σέλτικ (22:00)