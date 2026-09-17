Κανελλόπουλος: «Μεγάλη βραδιά για τον ΟΦΗ, αυτή η νίκη ήταν το καλύτερο σενάριο»
Ο ΟΦΗ επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από χρόνια και το έκανε με τον πλέον εμφατικό τρόπο καθώς στην πρεμιέρα του στην League Phase του Europa League επικράτησε της Χόφενχαϊμ με 2-0.
Ο σκόρερ του δεύτερου γκολ των Κρητικών, Γιώργος Κανελλόπουλος μιλώντας στην κάμερα του Magenta TV ανέφερε τα εξής: «Είναι μια μεγάλη βραδιά, κάναμε χαρούμενο τον κόσμο. Νίκη στην πρεμιέρα του ΟΦΗ στη League Phase είναι το καλύτερο σενάριο, οπότε όλοι είναι χαρούμενοι.
Παίζαμε με μια πολύ καλή ομάδα. Εμείς ό,τι λέμε και δουλεύουμε το πιστεύουμε. Είμαστε ένα σύνολο, αυτό νομίζω ότι κάνει τα πράγματα να γίνονται. Παίξαμε το ποδόσφαιρό μας και καταφέραμε να νικήσουμε.
Αφιερώνω το γκολ στην οικογένειά μου. Είναι πάντα εκεί και με στηρίζει, οπότε το αφιερώνω σε αυτούς».
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