Η μεγάλη υπέρβαση του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ, σε συνδυασμό με τις ήττες Τσέχων και Πολωνών, έφεραν την Ελλάδα σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη δεκάδα στη βαθμολογία της UEFA!

Η πρεμιέρα του Europa League ολοκληρώθηκε με μπόλικα δώρα για την Ελλάδα! Την επομένη, άλλωστε, της κρίσιμης νίκης του Ολυμπιακού επί της Γιαγκελόνια, ο ΟΦΗ πήρε τη σκυτάλη από τους Ερυθρόλευκους για να χαρίσει ακόμη 400 πολύτιμους βαθμούς στη χώρα μας στη μάχη που δίνει για αναρρίχηση στο ranking της UEFA.

Οι Κρητικοί δεν δίστασαν στιγμή μπροστά στο όνομα της Χόφενχαϊμ και με μια καθαρή νίκη με 2-0 μπήκαν με το δεξί στη διοργάνωση, φέρνοντας παράλληλα την Ελλάδα σε απόσταση αναπνοής από την πρώτη δεκάδα στη βαθμολογία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Σε συνδυασμό με την ήττα της Λεχ Πόζναν, αλλά και της Βικτόρια Πλζεν, η γαλανόλευκη ψαλίδισε πλέον τη διαφορά από Τσέχους και Πολωνούς σε μόλις 113 βαθμούς και φούλαρε για το προσπέρασμα στις επόμενες «στροφές» των ευρωπαϊκών διοργανώσεων!

Για να καταλάβουμε καλύτερα την αμελητέα διαφορά που μας χωρίζει πλέον από τη 10η θέση, η Ελλάδα ουσιαστικά χρειάζεται μια παραπάνω ισοπαλία από τις δυο αντίπαλες χώρες μέχρι το τέλος της σεζόν ώστε να τις αφήσει οριστικά πίσω και να εισέλθει στην προνομιούχο πρώτη δεκάδα της UEFA.

Σαν κερασάκι μάλιστα σε μια ήδη γλυκιά τούρτα προστέθηκε και η νίκη-έκπληξη της Τορέενσε απέναντι στη Λίλεστρομ, η οποία μεγάλωσε την μεταξύ μας απόσταση από την 13η νίκη Νορβηγία που μας καταδιώκει στο ευρωπαϊκό ranking.

Η βαθμολογία της UEFA

10. Τσεχία 45.125 (4/5)

11. Πολωνία 45.125 (2/5)

12. Ελλάδα 45.012 (4/5)

13. Νορβηγία 38.612 (4/5)

14. Δανία 38.306 (4/4)