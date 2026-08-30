Ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ισραήλ, Χάποελ Μπερ Σεβά, στο «Stadionul Giulesti» στο Βουκουρέστι.

Ο ΟΦΗ πλέον εκτός από τους 8 αντιπάλους του στη League Phase του Europa League γνωρίζει και το πλήρες πρόγραμμα του, το οποίο ορίστηκε από την UEFA.

Οι Κυπελλούχοι έμαθαν και σε ποιο γήπεδο θα αντιμετωπίσουν τη Χάποελ Μπερ Σεβά, η οποία όπως και όλες οι ομάδες του Ισραήλ, πρέπει να αγωνίζεται στην Ευρώπη σε ουδέτερη έδρα, για λόγους ασφαλείας.

Ο Όμιλος θα αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές Ισραήλ την 4η αγωνιστική της League Phase στο «Stadionul Giulesti» στο Βουκουρέστι. Η Χάποελ είχε χρησιμοποιήσει αυτήν την έδρα στο ματς με τη Σαμπάχ για τα Play Offs του Champions League, ενώ στα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης είχε αγωνιστεί κόντρα με Βίκινγκουρ και Ερυθρό Αστέρα στο «Haladas Stadium» του Σόμπατεϊ, της Ουγγαρίας.

Το «Stadionul Giulesti» άνοιξε τις πόρτες του το 2022 και αποτελεί έδρα της Ραπίντ Βουκουρεστίου. Η χωρητικότητα του είναι στις 14.047 θέσεις.

Συνοπτικά, ο ΟΦΗ στην ευρωπαϊκή του πορεία στη League Phase του Europa League σε Ρεν, Λισαβόνα, Βουκουρέστι και Γκρατς.