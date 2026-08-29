Europa League: Οι πιθανότητες Ολυμπιακού και ΟΦΗ να προκριθούν στην επόμενη φάση
Ολυμπιακός και ΟΦΗ είναι οι φετινοί εκπρόσωποι μας στο Europa League, με τις δύο ελληνικές ομάδες μάλιστα να μαθαίνουν χθες (28/08) στην κλήρωση που έγινε στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Μονακό, τους αντιπάλους τους στη League Phase της δεύτερης της τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Αύριο (30/08) αναμένεται να βγει και το αναλυτικό πρόγραμμα, με τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής της εκάστοτε αναμέτρησης. Εν αναμονή του προγράμματος λοιπόν ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει τις πιθανότητες κάθε ομάδας που βρίσκεται στη διοργάνωση να είναι μέσα στις 24 πρώτες που θα προκριθούν στην επόμενη φαση.
Για τις δύο ελληνικές ομάδες η κατάσταση είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Αναλυτικότερα, οι Πειραιώτες συγκεντρώνουν 73,8% πιθανότητες να είναι στα νοκ άουτ του Europa League και 24,7% να τερματίσουν μέσα στην πρώτη οκτάδα (όπως είχαν ξανά κάνει άλλωστε τη σεζόν 2024/2025) και να πάρουν απευθείας την πρόκριση για τους «16».
Από την άλλη τα πράγματα για τον ΟΦΗ είναι πολύ πιο δύσκολα, δεδομένου και του ότι είχαν μία από τις χειρότερες δυνατές κληρώσεις. Συγκεκριμένα οι Κρητικοί έχουν μόλις 7,5% πιθανότητες να προκριθούν στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης και 0,2% να βρίσκονται μέσα στους πρώτους οκτώ.
[🟠 UEL - league phase projection (29 Aug)]— Football Meets Data (@fmeetsdata) August 29, 2026
📈 Top 8 probabilities:
53% 🇮🇹 AC Milan
50% 🇩🇪 Bayer Leverkusen
48% 🇮🇹 Juventus
47% 🏴 Bournemouth
41% 🇪🇸 Real Sociedad
38% 🇪🇸 Celta de Vigo
37% 🏴 Sunderland AFC
35% 🏴 Crystal Palace
34% 🇵🇹 Benfica
34% 🇩🇪 1899 Hoffenheim
...
👉… pic.twitter.com/W9bYaMSB2l
Αντικειμένικα οι Ομιλίτες έχουν μπροστά τους ένα δύσκολο έργο, ωστόσο αν μία ομάδα έχει αποδείξει το τελευταίο καιρό ότι μπορεί να ξεπερνά τις προσδοκίες αυτή είναι ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη.
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