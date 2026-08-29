Europa League: Οι πιθανότητες Ολυμπιακού και ΟΦΗ να προκριθούν στην επόμενη φάση

Europa League: Οι πιθανότητες Ολυμπιακού και ΟΦΗ να προκριθούν στην επόμενη φάση
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει τις πιθανότητες του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ να προκριθούν στην επόμενη φάση του Europa League.

Ολυμπιακός και ΟΦΗ είναι οι φετινοί εκπρόσωποι μας στο Europa League, με τις δύο ελληνικές ομάδες μάλιστα να μαθαίνουν χθες (28/08) στην κλήρωση που έγινε στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Μονακό, τους αντιπάλους τους στη League Phase της δεύτερης της τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αύριο (30/08) αναμένεται να βγει και το αναλυτικό πρόγραμμα, με τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής της εκάστοτε αναμέτρησης. Εν αναμονή του προγράμματος λοιπόν ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει τις πιθανότητες κάθε ομάδας που βρίσκεται στη διοργάνωση να είναι μέσα στις 24 πρώτες που θα προκριθούν στην επόμενη φαση.

Για τις δύο ελληνικές ομάδες η κατάσταση είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Αναλυτικότερα, οι Πειραιώτες συγκεντρώνουν 73,8% πιθανότητες να είναι στα νοκ άουτ του Europa League και 24,7% να τερματίσουν μέσα στην πρώτη οκτάδα (όπως είχαν ξανά κάνει άλλωστε τη σεζόν 2024/2025) και να πάρουν απευθείας την πρόκριση για τους «16».

Δείτε Επίσης

Οι Έλληνες που θα βρεθούν στο δρόμο των ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΟΦΗ
image

Από την άλλη τα πράγματα για τον ΟΦΗ είναι πολύ πιο δύσκολα, δεδομένου και του ότι είχαν μία από τις χειρότερες δυνατές κληρώσεις. Συγκεκριμένα οι Κρητικοί έχουν μόλις 7,5% πιθανότητες να προκριθούν στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης και 0,2% να βρίσκονται μέσα στους πρώτους οκτώ.

Αντικειμένικα οι Ομιλίτες έχουν μπροστά τους ένα δύσκολο έργο, ωστόσο αν μία ομάδα έχει αποδείξει το τελευταίο καιρό ότι μπορεί να ξεπερνά τις προσδοκίες αυτή είναι ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη.

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    EUROPA LEAGUE Τελευταία Νέα