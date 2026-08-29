Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει τις πιθανότητες του Ολυμπιακού και του ΟΦΗ να προκριθούν στην επόμενη φάση του Europa League.

Ολυμπιακός και ΟΦΗ είναι οι φετινοί εκπρόσωποι μας στο Europa League, με τις δύο ελληνικές ομάδες μάλιστα να μαθαίνουν χθες (28/08) στην κλήρωση που έγινε στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Μονακό, τους αντιπάλους τους στη League Phase της δεύτερης της τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αύριο (30/08) αναμένεται να βγει και το αναλυτικό πρόγραμμα, με τις ημέρες και ώρες διεξαγωγής της εκάστοτε αναμέτρησης. Εν αναμονή του προγράμματος λοιπόν ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει τις πιθανότητες κάθε ομάδας που βρίσκεται στη διοργάνωση να είναι μέσα στις 24 πρώτες που θα προκριθούν στην επόμενη φαση.

Για τις δύο ελληνικές ομάδες η κατάσταση είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Αναλυτικότερα, οι Πειραιώτες συγκεντρώνουν 73,8% πιθανότητες να είναι στα νοκ άουτ του Europa League και 24,7% να τερματίσουν μέσα στην πρώτη οκτάδα (όπως είχαν ξανά κάνει άλλωστε τη σεζόν 2024/2025) και να πάρουν απευθείας την πρόκριση για τους «16».

Από την άλλη τα πράγματα για τον ΟΦΗ είναι πολύ πιο δύσκολα, δεδομένου και του ότι είχαν μία από τις χειρότερες δυνατές κληρώσεις. Συγκεκριμένα οι Κρητικοί έχουν μόλις 7,5% πιθανότητες να προκριθούν στην ενδιάμεση φάση της διοργάνωσης και 0,2% να βρίσκονται μέσα στους πρώτους οκτώ.

[🟠 UEL - league phase projection (29 Aug)]



📈 Top 8 probabilities:



53% 🇮🇹 AC Milan

50% 🇩🇪 Bayer Leverkusen

48% 🇮🇹 Juventus

47% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bournemouth

41% 🇪🇸 Real Sociedad

38% 🇪🇸 Celta de Vigo

37% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sunderland AFC

35% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace

34% 🇵🇹 Benfica

34% 🇩🇪 1899 Hoffenheim

...



👉… pic.twitter.com/W9bYaMSB2l — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 29, 2026

Αντικειμένικα οι Ομιλίτες έχουν μπροστά τους ένα δύσκολο έργο, ωστόσο αν μία ομάδα έχει αποδείξει το τελευταίο καιρό ότι μπορεί να ξεπερνά τις προσδοκίες αυτή είναι ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη.