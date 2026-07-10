Μαρινάκης: «Εστειλα πρόταση στον Τραμπ, από την οποία θα βγουν κερδισμένοι όλος ο κόσμος κι η παγκόσμια οικονομία»

Αυτή είναι η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη στην κυβέρνηση Τραμπ για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, η οποία θα δώσει ανάσα στον κόσμο και στην παγκόσμια οικονομία.

Ο ισχυρός άντρας του Ολυμπιακού και πρόεδρος της Capital Maritime & Trading Corporation, συμμετείχε στο 30ό Annual Government Roundtable του Economist στο Λαγονήσι.

Εκεί, αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις οι οποίες επηρεάζουν το τελευταίο διάστημα την παγκόσμια οικονομία κι όχι μόνο. Υπερασπίστηκε την πρότασή του στον Τραμπ για διόδια στα στενά του Ορμούζ, θέλοντας να σταθεί στην ανάγκη αντικατάστασης στα υπέρογκα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου που επιβαρύνουν σήμερα τη διεθνή ναυτιλία.

«Η πρότασή μου έχει σταλεί και στην κυβέρνηση Τραμπ και πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσει», είπε αρχικά ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Χαρακτηριστικά εξήγησε την πρότασή του λέχοντας αναλυτικά:

«Πρώτα απ' όλα αυτή ήταν μια πρόταση που κατατέθηκε κατά την διάρκεια των "Ποσειδωνίων" πριν από ένα μήνα στην Αθήνα. Εχω στείλει επίσης αυτή την πρόταση στην κυβέρνηση του Τραμπ και είναι επίσημη.

Πιστεύω ότι είναι το σωστό βήμα για να προχωρήσουμε και μπορώ να εξηγήσω το επιχείρημά μου.

Πρώτον, αυτή τη στιγμή αλλά και όλα αυτά τα χρόνια πληρώνουμε έξτρα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου είτε υπάρχει πόλεμος είτε όχι λόγω του ρίσκου που συνεπάγεται η εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή, τα ασφάλιστρα κυμαίνονται από 1 έως 3 εκατομμύρια ανάλογα με την αξία του πλοίου.

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα σημαντικό έξοδο. Ετσι εάν υπάρχει ένα σημαντικό τέλος διέλευσης και ελεύθερη ναυσιπλοΐα, δεν πληρώνεις το ασφάλιστρο πολεμικού κινδύνου, το οποίο όπως είπα είναι αρκετά υψηλό.

Δεύτερον, όταν υπάρχει ελεύθερη ναυσιπλοΐα μπορεί να μαίνονται πόλεμοι για χρόνια χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Οι ηγέτες έχουν επαρκή χρόνο και δεν πιέζονται να εξασφαλίσουν μια σωστή συμφωνία σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά όπλα, τη δημοκρατια, την ηγεσία, την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, τα βασικά ζητήματα.

Το τρίτο είναι ότι οι οικονομίες έχουν πληγεί. Οι οικονομίες στην Άπω Ανατολή, οικονομίες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον πληθωρισμό και τις υψηλότερες τιμές στην ενέργεια και σε όλα τα προϊόντα που χρειαζόμαστε για την καθημερινότητά μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση. Βρισκόμαστε ήδη σ' αυτόν τον πόλεμο για πάνω από 5 μήνες, με τεράστιες διαταραχές.

Επίσης, το ποσό των χρημάτων από αυτό το τέλος διέλευσης θα μπορούσε να μοιραστεί, όπως αναφέρεται στην πρόταση μεταξύ όλων των χωρών του αραβικού κόσμου που έχουν ήδη πληγεί και έχουν υποστεί ζημίες από αυτόν τον πόλεμο».

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