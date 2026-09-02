Πότε κλείνει η διορία για τις ευρωπαϊκές λίστες της UEFA: Πόσοι μπορούν να δηλωθούν, τι ισχύει με τους Έλληνες ΑΕΚ, Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

Διαβάστε στο Gazzetta όλα τα δεδομένα για το deadline στις δηλώσεις των ομάδων για τη λίστα της UEFA και τι ισχύει με τους Έλληνες.

Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος συνεχίζεται στην Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό να ανακοινώνει το πρωί της Τετάρτης (2/9) την ακριβότερη αγορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον Γκουστάβο Πουέρτα από τη Ράσινγκ Σανταντέρ, πληρώνοντας τη ρήτρα των 16 εκατ. ευρώ στους Ισπανούς.

Ωστόσο, αυτό που «καίει» τον κόσμο και φυσικά τους συλλόγους είναι η περίφημη δήλωση της λίστας της UEFA, καθώς ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός καλούνται να παρουσιάσουν στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία τους ποδοσφαιριστές που θα χρησιμοποιήσουν σε Champions, Europa και Conference League.

Πότε κλείνει η διορία για τις ευρωπαϊκές λίστες

Οι τέσσερις εκπρόσωποί μας στην Ευρώπη, ΑΕΚ (Champions League), Ολυμπιακός, ΟΦΗ (Europa League) και Παναθηναϊκός (Conference League) τρέχουν για τα καλά, καθώς η καταληκτική ημερομηνία είναι προ των πυλών. Συγκεκριμένα, έχουν δικαίωμα να στείλουν τη λίστα τους μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης, 3 Σεπτεμβρίου και ώρα 00:59.

Υπενθυμίζουμε πως πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν γίνονται αλλαγές, μέχρι το νέο έτος και το φινάλε της League Phase των διοργανώσεων.

Τι ισχύει με τους Έλληνες παίκτες σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα αφορά στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, καθώς βάσει των κανονισμών της UEFA, κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει τουλάχιστον 8 γηγενείς ποδοσφαιριστές, μεταξύ των 25 που θα δηλώσει συνολικά.

Αυτό σημαίνει πως οι υπόλοιποι 17 θα είναι ξένοι, κάτι που ίσως αποτελέσει «πονοκέφαλο» στους τεχνικούς των ομάδων μας, αναφορικά με τους ποιους θα...κόψουν. Για παράδειγμα, τη δεδομένη χρονική στιγμή ο Ολυμπιακός διαθέτει 24 ξένους (υπολογίζονται εντός αυτών οι Ρόντινεϊ, Γιάρεμτσουκ, Κλέιτον και ο τραυματίας Γιασίτζι).

Θα πρέπει, λοιπόν, οι Νίκολιτς, Μεντιλίμπαρ και Νίστρουπ να σκεφτούν καλά τους παίκτες που θα δηλώσουν, αφού με αυτούς θα πορευθούν σε όλο το διάστημα έως το νέο έτος.

Τι είναι οι «γηγενείς» παίκτες για την UEFA

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, γηγενής ποδοσφαιριστής θεωρείται ο locally trained player, που χωρίζεται σε δυο επιμέρους κατηγορίες. Τους Club-trained players (που έχουν προπονηθεί για τρία χρόνια μεταξύ 15-21 στην ίδια ομάδα) και τους Association-trained players (που έχουν προπονηθεί σε άλλη ομάδα της ίδιας Ομοσπονδίας για τουλάχιστον 3 χρόνια στο ίδιο διάστημα, 15-21 ετών).

Υπάρχει όμως μια σημαντική υποσημείωση: Στην οκτάδα των γηγενών δεν γίνεται να περιλαμβάνονται περισσότεροι από 4 παίκτες της δεύτερης κατηγορίας. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό αφορά τις Ακαδημίες και την ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών μέσα από τον ίδιο τον σύλλογο που αγωνίζεται.

Η περίπτωση του ΟΦΗ

Όσον αφορά στον ΟΦΗ, ο Χρήστος Κόντης μάλλον είναι ο πιο... χαλαρός από τους «ευρωπαίους» προπονητές, αφού η κρητική ομάδα διαθέτει μακράν το πιο ελληνικό ρόστερ. Με μόλις 10 ξένους στη διάθεσή του, ο Έλληνας τεχνικός δεν θα χρειαστεί και πολλή δουλειά.

Τις υπόλοιπες 15 θέσεις (αν δεν «κοπεί» ξένος) θα καλύψουν οι γηγενείς παίκτες, αφού ο αριθμός των 8 που ζητάει η UEFA είναι το μίνιμουμ.