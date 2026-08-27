Κληρώσεις UEFA: Η μέρα και η ώρα της κλήρωσης Ολυμπιακού, ΟΦΗ και Παναθηναϊκού
Ο κύβος ερρίφθη και πλέον γνωρίζουμε πως το ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχει τέσσερις εκπροσώπους στις League Phases των διοργανώσεων της UEFA. Εκτός από την ΑΕΚ που θα αγωνιστεί στο Champions League και τους ήδη εξασφαλισμένους ΟΦΗ - Ολυμπιακό την πρόκριση του στο Conference League πήρε ο Παναθηναϊκός, εν αντιθέσει με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έμεινε από νωρίς εκτός Ευρώπης.
Οι Κυπελλούχοι αφού απέκλεισαν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με δυο νίκες θα ακολουθήσουν τον Ολυμπιακό στο Europa League, με το Τριφύλλι να είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA.
Η διαδικασία των δυο κληρώσεων θα είναι κοινή και θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 14:00, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Cosmote TV.
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Το αναλυτικό πρόγραμμα των League Phases για Europa και Conference League, με τις μέρες και τις ώρες των αγώνων, αναμένεται να ανακοινωθούν είτε αργά το απόγευμα του Σαββάτου, είτε την Κυριακή.
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