Ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, δεν έχει χάσει ποτέ από τον προκάτοχό του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Επιμένει... βασκικά ο Ολυμπιακός, με τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να αντικαθιστά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο της ομάδας. Οι δύο συμπατριώτες είχαν βρεθεί αρκετές φορές αντίπαλοι επί ισπανικού εδάφους, με τον νέο τεχνικό των Πειραιωτών μάλιστα να έχει να επιδείξει ένα τρομερό αήττητο σερί.

Εννέα φορές τέθηκαν αντιμέτωποι οι δύο Βάσκοι, μεταξύ 2018 και 2023, πέντε νίκες και τέσσερις ισοπαλίες μέτρησε ο 55χρονος κόουτς, που σε όλες τις περιπτώσεις βρισκόταν στον πάγκο της Σοσιεδάδ. Ο Μεντιλίμπαρ από την άλλη, πέρασε στο διάστημα αυτό από Εϊμπάρ, Αλαβές και Σεβίλλη.

Αναλυτικά τα ματς: