Ο Ολυμπιακός φέρεται να μιλά με τον Ικάρντι, με τον μάνατζέρ του να τονίζει πως ο Αργεντινός ψάχνει το ιδανικό πρότζεκτ για το μέλλον του.

Η... βόμβα για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού «έσκασε» από την Αργεντινή και ο Μάουρο Ικάρντι είναι ξανά hot όνομα για τους φίλους των Πειραιωτών. Ο Νοτιοαμερικανός φορ βρίσκεται σε κομβικό σημείο όσον αφορά τη συνέχεια της καριέρας του και εξετάζει διαφορετικές προτάσεις, προκειμένου να αποφασίσει τον επόμενο σταθμό του, με την Ελλάδα να εμφανίζεται μεταξύ των πιθανών προορισμών του.

Ο 33χρονος επιθετικός είναι πλέον ελεύθερος, γεγονός που του επιτρέπει να διαπραγματευτεί τη μετακίνησή του σε νέα ομάδα ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου. Οι επιλογές του, συνεπώς, παραμένουν αρκετές, χωρίς ο ίδιος να έχει καταλήξει μέχρι στιγμής στην ομάδα με την οποία θα συνεχίσει.

Όπως τονίζουν οι συμπατριώτες του, η Ιταλία παραμένει επίσης στο κάδρο, με τη Λάτσιο και την Πάρμα να αναφέρονται ως πιθανοί προορισμοί. Η τελική απόφαση του Αργεντινού, πάντως, δεν αναμένεται να βασιστεί αποκλειστικά σε αγωνιστικά κριτήρια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σύντροφός του, Μαρία Τσίνα Σουάρες, μαζί με τα τρία παιδιά της, αναμένεται να τον ακολουθήσει στη χώρα που τελικά θα επιλέξει, όπως είχε συμβεί και κατά την παρουσία του στην Τουρκία.

Ελλάδα και Ιταλία δεν αποτελούν τις μοναδικές αγορές που συνδέονται με το μέλλον του Μάουρο Ικάρντι, καθώς ο Αργεντινός επιθετικός φέρεται να έχει προταθεί και στην Έβερτον. Η αγγλική ομάδα ολοκλήρωσε τη μεταγραφική περίοδο χωρίς να αποκτήσει έναν επιθετικό αναφοράς, με τον 23χρονο Γάλλο Τιερνό Μπαρί να παραμένει η βασική διαθέσιμη επιλογή για την κορυφή της επίθεσης.

Ο μάνατζέρ του, Λετέριο Πίνο, έχει ξεκαθαρίσει ότι το οικονομικό σκέλος δεν αποτελεί το βασικό κριτήριο για την επιλογή του Ικάρντι. «Τα χρήματα δεν αποτελούν προτεραιότητα. Αναζητά ένα αγωνιστικό πρότζεκτ και τη δυνατότητα να παραμείνει σε ένα μέρος για δύο ή τρία χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση εξηγεί γιατί ο Ικάρντι εξετάζει προσεκτικά τις επιλογές του προτού λάβει την οριστική του απόφαση. Στόχος του είναι να βρει ένα αγωνιστικό περιβάλλον που θα του προσφέρει σταθερότητα και προοπτική σε βάθος χρόνου.

Άλλωστε, οι αριθμοί από τη θητεία του στη Γαλατασαράι εξηγούν γιατί το όνομά του εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στις λίστες ευρωπαϊκών συλλόγων. Με τη φανέλα της τουρκικής ομάδας πραγματοποίησε 134 συμμετοχές, σημείωσε 77 γκολ και μοίρασε 25 ασίστ, κατακτώντας παράλληλα έξι τίτλους.