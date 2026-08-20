Μετά τη σπουδαία νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ πανηγύρισαν το θρίαμβο τους με τον κόσμο της ομάδας.

Ιστορικός θρίαμβος για τον ΟΦΗ! Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας συνέτριψαν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο με 3-0 και έκαναν αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League.

Μετά το παιχνίδι ο περιχαρής Χρήστος Κόνης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισε με τους ποδοσφαιριστές του αυτή τη σπουδαία βραδιά, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί στη ρεβάνς της Βουλγαρίας.

Το αγωνιστικό τμήμα του Ομίλου πήγε σύσσωμο στην εξέδρα των Snakes και η Ομιλίτικη οικογένεια πανηγύρισε μαζί ακόμα μια μαγική βραδιά.

Οι πανηγυρισμοί των παικτών του ΟΦΗ και του Χρήστου Κόντη μετά το ματς

Οι πανηγυρισμοί των παικτών του ΟΦΗ με τους Ομιλίτες