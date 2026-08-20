ΟΦΗ: Ομιλίτικο πάρτι παικτών και κόσμου για τον θρίαμβο επί της ΤΣΣΚΑ
Ιστορικός θρίαμβος για τον ΟΦΗ! Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας συνέτριψαν την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο με 3-0 και έκαναν αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League.
Μετά το παιχνίδι ο περιχαρής Χρήστος Κόνης μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και πανηγύρισε με τους ποδοσφαιριστές του αυτή τη σπουδαία βραδιά, η οποία πρέπει να αξιοποιηθεί στη ρεβάνς της Βουλγαρίας.
Το αγωνιστικό τμήμα του Ομίλου πήγε σύσσωμο στην εξέδρα των Snakes και η Ομιλίτικη οικογένεια πανηγύρισε μαζί ακόμα μια μαγική βραδιά.
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Οι πανηγυρισμοί των παικτών του ΟΦΗ και του Χρήστου Κόντη μετά το ματς
Οι πανηγυρισμοί των παικτών του ΟΦΗ με τους Ομιλίτες
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