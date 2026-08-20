Βαθμολογία UEFA: Χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα
Η Πέμπτη (20/8) είχε τα φόντα να εξελιχτεί ιδανικά για την Ελλάδα, με τους εκπροσώπους μας να καταγράφουν εντέλει μία νίκη και δύο ισοπαλίες, φέρνοντας 400 βαθμούς για τη βαθμολογία της UEFA. Ο ΟΦΗ επικράτησε 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και είναι πολύ κοντά στη league phase του Europa League, με τον Παναθηναϊκό να την πατάει στο τέλος απέναντι στη Χράντετς Κράλοβε, που επέστρεψε από το 2-0 για να ισοφαρίσει σε 2-2 στο πρώτο ματς των playoffs του Conference.
Ο δε ΠΑΟΚ τα βρήκε σκούρα ενάντια στην Μπραν αλλά πήρε έστω και στο τέλος το 1-1 στην αναμέτρηση της Τούμπας και πάει στη Νορβηγία για να πάρει το εισιτήριο για τη league phase της τρίτης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.
Η χώρα μας παραμένει φυσικά στη δωδέκατη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με την Τσεχία να παίρνει μονάχα 100 βαθμούς και τη διαφορά να μειώνεται μεν αλλά όχι όσο θα μπορούσαμε - με τη μονομαχία του Πράσινων με την Χράντετς να είναι πολύ σημαντική, μια και οι Τσέχοι είναι άμεσοι ανταγωνιστές μας. Από εκεί και μέρα, καταγράφηκε και η ήττα (3-0) της Βικτόρια Πλζεν από τον Ερυθρό Αστέρα στο Europa, καθώς και εκείνη (1-0) της Γιάμπλονετς από τη Ρέιντζερς στο Conference.
Η δε Πολωνία, που είναι δέκατη, σφράγισε τα εισιτήρια για το Europa League με Γιαγκελόνια (4-0 την Ιμπέρια) και Λεχ Πόζναν (7-0 την Τουν), εντούτοις είναι πολύ πιθανό να χάσει μετά την Κατοβίτσε, και την Γκόρνικ Ζάμπρζε, που έχασε 3-2 εντός έδρας από τη Μονακό. Η Ράκοφ από την άλλη, έμεινε ζωντανή μετά το 2-2 στο Σπλιτ ενάντια στη Χάιντουκ. Συνοψίζοντας, αποτελεί υψίστης σημασίας να πάει η Ελλάδα με πέντε ομάδες στη league phase και ειδικά να αποκλείσει ο Παναθηναϊκός τη Χράντετς στην Τσεχία.
Η βαθμολογία της UEFA
10. Πολωνία 44.825 (4/5)
11. Τσεχία 44.325 (4/5)
12. Ελλάδα 42.012 (5/5)
13. Δανία 37.556 (4/4)
14. Νορβηγία 35.412 (5/5)
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