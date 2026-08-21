Μπούσης: «Περήφανος για την ομάδα μας, δεν τελείωσε η δουλειά»

Το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη του ΟΦΗ, Μιχάλη Μπούση, για την ευρεία νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας και την κρίσιμη ρεβάνς.

Ο ΟΦΗ είναι έτοιμος για ακόμα μια τεράστια επιτυχία επί εποχής Μιχάλη Μπούση, έχοντας τον Χρήστο Κόντη στην τεχνική ηγεσία. Μετά την ευρεία νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0 οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έχουν στα χέρια τους το «εισιτήριο» για τη League Phase του Europa League.

Ο διοικητικής ηγέτης του κλαμπ, με ανάρτηση του συνεχάρη την ομάδα του και ξεκαθάρισε πως η πρόκριση δεν τελείωσε στο Ηράκλειο, καθώς όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Βουλγαρίας.

Το μήνυμα του Μιχάλη Μπούση

«Περήφανος για την ομάδα μου. Συνεχίστε να παλεύετε και να πιστεύετε. Η δουλειά δεν τελείωσε», αναφέρει στο story του ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ.