Μπούσης: «Περήφανος για την ομάδα μας, δεν τελείωσε η δουλειά»
Ο ΟΦΗ είναι έτοιμος για ακόμα μια τεράστια επιτυχία επί εποχής Μιχάλη Μπούση, έχοντας τον Χρήστο Κόντη στην τεχνική ηγεσία. Μετά την ευρεία νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0 οι Κυπελλούχοι Ελλάδας έχουν στα χέρια τους το «εισιτήριο» για τη League Phase του Europa League.
Ο διοικητικής ηγέτης του κλαμπ, με ανάρτηση του συνεχάρη την ομάδα του και ξεκαθάρισε πως η πρόκριση δεν τελείωσε στο Ηράκλειο, καθώς όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Βουλγαρίας.
Το μήνυμα του Μιχάλη Μπούση
«Περήφανος για την ομάδα μου. Συνεχίστε να παλεύετε και να πιστεύετε. Η δουλειά δεν τελείωσε», αναφέρει στο story του ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ.
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