Ο ΟΦΗ με τον θρίαμβο του επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στην Ευρώπη ύστερα από 26 χρόνια.

Ο ΟΦΗ είναι έτοιμος για ακόμα μια υπέρβαση! Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη υπέταξαν με 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο και κρατάνε στα χέρια τους την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Ο θρίαμβος του Ομίλου επί των Κυπελλούχων Βουλγαρίας σηματοδότησε και στην πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του συλλόγου ύστερα αποό 26 χρόνια!

Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2000 οι Κρητικοί συνέτριψαν με 6-0 στο «Γεντί Κουλέ» τη Νάπρεντακ από τη Γιουγκοσλαβία και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου UEFA, όπου αποκλείστηκε από τη Σλάβια Πράγας.