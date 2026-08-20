ΟΦΗ: Ευρωπαϊκή νίκη μετά από 26 χρόνια!
Ο ΟΦΗ είναι έτοιμος για ακόμα μια υπέρβαση! Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη υπέταξαν με 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο και κρατάνε στα χέρια τους την πρόκριση στη League Phase του Europa League.
Ο θρίαμβος του Ομίλου επί των Κυπελλούχων Βουλγαρίας σηματοδότησε και στην πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του συλλόγου ύστερα αποό 26 χρόνια!
Στις 28 Σεπτεμβρίου του 2000 οι Κρητικοί συνέτριψαν με 6-0 στο «Γεντί Κουλέ» τη Νάπρεντακ από τη Γιουγκοσλαβία και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου UEFA, όπου αποκλείστηκε από τη Σλάβια Πράγας.
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