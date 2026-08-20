Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Ηράκλειο με 3-0.

Ο ΟΦΗ έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης στη League Phase του Europa League! Οι Κρητικοί επικράτησαν με 3-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο και πλέον κρατούν την τύχη τους στα χέρια τους ενόψει της ρεβάνς στη Βουλγαρία.

Οι Κρητικοί άνοιξαν το σκορ στο 19ο λεπτό. Ο Αϊτόρ έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, η μπάλα βρήκε σε χέρι παίκτη της ΤΣΣΚΑ αλλά έφτασε στον Φούντα, ο οποίος με πλασέ άνοιξε το σκορ.

Στο 48' παίκτης της ΤΣΣΚΑ έκανε χέρι στην περιοχή έπειτα από γύρισμα του Αθανασίου, η μπάλα βρήκε εμφανώς σε χέρι και έπειτα από παρέμβαση του VAR οι γηπεδούχοι κέρδισαν το πέναλτι. Στο 51' ο Φούντας ανέλαβε την εκτέλεση, η οποία ήταν άψογη και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0.

Στο 80ο λεπτό ο VAR κάλεσε τον διαιτητή για αναβάθμιση κάρτας του Μπραχίμι για χτύπημα στον Αϊτόρ και η ΤΣΣΚΑ έμεινε με δέκα παίκτες. Στο 90+4' ο ΟΦΗ βρήκε το τρίτο γκολ που σφράγισε τον θρίαμβο. Ο Νικολάου ανέβηκε από τα αριστερά, πάσαρε στον Ντίκμαν, ο οποίος με άψογο σουτ από το όριο της περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Τα highlights του ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας