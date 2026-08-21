Αθανασίου: «Όπου παίζουμε θέλουμε να είμαστε νικητές, ο κόσμος είναι απίστευτος»

Οι δηλώσεις του Νίκου Αθανασίου στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο ΟΦΗ κρατάει στα χέρια του την πρόκριση στη League Phase του Europa League, μετά την «τριάρα» επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Ο Νίκος Αθανασίου έκανε (ακόμα μία) φανταστική εμφάνιση με τους Κυπελλούχους και στις δηλώσεις του στην Cosmote TV «υποκλίθηκε» στους Ομιλίτες.

Οι δηλώσεις του Νίκου Αθανασίου

«Η δουλειά μας είναι να τα δίνουμε όλα στο γήπεδο. Θέλαμε να σκοράρουμε κι άλλο γκολ στο πλεονέκτημα με 10 παίκτες. Σε αυτά τα παιχνίδια που είναι διπλά, πρέπει να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό προβάδισμα.

Η ΤΣΣΚΑ είναι πιο έτοιμη, έχει παίξει περισσότερα παιχνίδια. Εχουμε όμως θέληση και έχουμε και το μομέντουμ. Όπου παίζουμε θέλουμε να είμαστε νικητές. Θέλουμε να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για κάθε παιχνίδι.

Ο κόσμος μας στηρίζει, είναι απίστευτος. Τον θέλουμε δίπλα μας και στα πάνω και στα κάτω. Θα είναι μία μεγάλη σεζόν».