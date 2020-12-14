Φούντας: «Θέλουμε τον κόσμο στα εύκολα και στα δύσκολα, συνεχίζουμε προσγειωμένοι»

Οι δηλώσεις του Ταξιάρχη Φούντα στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο Ταξιάρχης Φούντας ηγήθηκε στη σπουδαία νίκη του ΟΦΗ επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, καθώς άνοξε το δρόμο προς τον θρίαμβο με δυο γκολ. Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός μίλησε στην Cosmote TV μετά τον αγώνα και στάθηκε στην απαραίτητη στήριξη του κόσμου αλλά και στην ψυχολογία της ομάδας, η οποία φυσικά πρέπει να μείνει... προσγειωμένη.

Οι δηλώσεις του Ταξιάρχη Φούντα

«O κόσμος ήταν εκπληκτικός και μας έδωσε τεράστια δύναμη. Ετσι τον θέλουμε και στα εύκολα και στα δύσκολα. Είμαστε πολύ καλά ψυχολογικά και είμαστε ανεβασμένοι.

Η ψυχολογία είναι το παν. Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό και να είμαστε προσγειωμένοι. Να συνεχίσουμε την καλή δουλειά.

Εχουμε την Κυριακή παιχνίδι, συνεχίζουμε προσγειωμένοι. Είμαστε χαρούμενοι κι εγώ χαρούμενος που βοήθησα για αυτή τη νίκη».