Κόντης: «Δεν έχει τελειώσει τίποτα, πρέπει να δείξουμε την ίδια ωριμότητα»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην κάμερα της Cosmote TV μετά το θρίαμβο του ΟΦΗ επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο ΟΦΗ είναι ένα βήμα μακριά από τη League Phase του Europa League. H ομάδα του Χρήστου Κόντη συνέτριψε με 3-0 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Ηράκλειο και καλείται να τελειώσει τη δουλειά στη Βουλγαρία.

Στις δηλώσεις του στην Cosmote TV μετά τον αγώνα ο τεχνικός των Κυπελλούχων Ελλάδας τόνισε πως δεν έχει τελειώσει τίποτα και πως η ομάδα του πρέπει να δείξει αντίστοιχη σοβαρότητα στη ρεβάνς.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Είναι ένα ωραίο και καθαρό σκορ. Ηταν ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία πάρα πολύ καλή ομάδα. Υποφέραμε σε αρκετές στιγμές του παιχνιδιού. Ημασταν καλοί στις δικές μας στιγμές.

Μετά το 2-0 έπρεπε να διαχειριστούμε τον ρυθμό και την πίεση, οι αντίπαλοι είχαν κάποιες πολύ καλές ευκαιρίες. Στο τέλος το τρίτο γκολ δίνει μία ωραία νότα στο παιχνίδι.

Είναι ένα ωραίο γκρουπ παικτών, όποιος μπαίνει στην ομάδα τον αγκαλιάζουν όλοι. Το γκρουπ βοηθάει τα παιδιά να μπουν γρήγορα.

Εχουμε ένα τρόπο παιχνιδιού που μας βοηθάει σε αυτό που κάνουμε. Τα παιδιά πιστεύουν σε αυτό. Όλο αυτό φέρνει αυτά τα αποτελέσματα.

Αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Η ΤΣΣΚΑ είναι καλή κι έμπειρη ομάδα. Πρέπει να αντέξουμε στη Βουλγαρία κι αν δείξουμε την ίδια ωριμότητα, μπορούμε να καταφέρουμε κάτι καλό».