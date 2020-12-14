Μπουχαλάκης: «Ο κόσμος είναι διψασμένος, τέτοιες στιγμές αξίζουν στην ομάδα και το νησί»
Ο ΟΦΗ έκανε αποφασιστικό βήμα προς τη League Phase του Europa League, καθώς υπέταξε την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης ήταν βασικός με τους Κρητικούς για πρώτη φορά και στις δηλώσεις του μετά το ματς στάθηκε στη δίψα του κόσμου και τόνισε πως η ομάδα και το νησί αξίζουν τέτοιες μεγάλες στιγμές.
Οι δηλώσεις του Ανδρέα Μπουχαλάκη
«Είναι μεγάλη στιγμή για την ομάδα και τον κόσμο της. Επιστρέφει μετά από χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πήραμε σημαντικό προβάδισμα, αλλά έχουμε μακρύ δρόμο.
Να το χαρούμε απόψε, να ξεκουραστούμε από αύριο. Ξεκινάει το πρωτάθλημα και την Πέμπτη πάμε να πάρουμε την πρόκριση.
Ο κόσμος είναι διψασμένος, είχε χρόνια να ζήσει τέτοιες στιγμές. Αξίζει στην ομάδα, την ιστορία και το νησί. Να καταφέρουμε τους στόχους μας παιχνίδι με το παιχνίδι».
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