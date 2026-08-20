ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: H μέρα και η ώρα της ρεβάνς
O ΟΦΗ έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση του στη League Phase του Europa League! Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο με 3-0 και κρατάει την τύχη του στα χέρια του.
Φυσικά, ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα, καθώς οι Κυπελλούχοι Ελλάδας θα πρέπει να έχουν ανάλογη σοβαρότητη και στη Βουλγαρία για να τελειώσουν την υπόθεση.
Η καθοριστική ρεβάνς θα γίνει σε μια εβδομάδα από σήμερα, στις 27 Αυγούστου, στο Στάδιο Βασίλ Λέφσκι της Σόφιας, στην ίδια έδρα που η ΑΕΚ αντιμετώπισε τους πρωταθλητές Βουλγαρίας και έφυγε «αλώβητη».
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Η σέντρα του δεύτερου ματς των δυο ομάδων θα γίνει στις 21:00.
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