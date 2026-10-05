ΟΦΗ: Έπιασε δουλειά για ΑΕΚ, μέσα ο Μαρινάκης
Μετά το ρεπό που έδωσε ο Χρήστος Κόντης για το Σαββατοκύριακο οι παίκτες του ΟΦΗ επέστρεψαν τη Δευτέρα (5/10) στο ΒΑΚ και μπήκαν στην τελική ευθεία για τον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, στη Νέα Φιλαδέλφεια (10/10, 19:30).
Η προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις ευκινησίας, τεχνικής και κατοχής της μπάλας σε μεγάλους χώρους. Το ευχάριστο για τον κόουτς των Κυπελλούχων είναι πως ο Νίκος Μαρινάκης ακολούθησε το πρόγραμμα σε φουλ ρυθμούς, καθώς ξεπέρασε την φλεγμονή στην ηβική σύμφυση, η οποία τον ταλαιπωρούσε από τον Αύγουστο.
Από εκεί και πέρα υπάρχει αναμονή για την επιστροφή των διεθνών ποδοσφαιριστών. Ο αρχηγός Θανάσης Ανδρούτσος ολοκλήρωσε με επιτυχία τις υποχρεώσεις του με την Εθνική, με τη «λευκή» ισοπαλία με τη Γερμανία στην Τούμπα, ενώ η Κύπρος του Χρίστου Σιέλη θα φιλοξενήσει σήμερα (5/10, 19:00) τη Λετονία.
Θυμίζουμε πως η Εθνική Ελπίδων θα φιλοξενηθεί την Τρίτη (6/10, 19:00) από τη Βόρεια Ιρλανδία, με τους Κωνσταντίνο Κωστούλα, Γιάννη Αποστολάκη και Γιάννη Θεοδοσουλάκη να βρίσκονται στην αποστολή της Γαλανόλευκης.
Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τρίτη (6/10), στις 11:00.
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