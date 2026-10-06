Χατζηγιοβάνης στο Gazzetta Magazino: «Είμαι στα καλύτερά μου χρόνια, o ΟΦΗ αξίζει την αποθέωση»

O διεθνής μεσοεπιθετικός του ΟΦΗ, Τάσος Χατζηγιοβάνης, μίλησε στο Gazzetta Magazino και μεταξύ άλλων στάθηκε στην Εθνική και στη μετακόμιση του στην Κρήτη.

Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης φιλοξενήθηκε στο Gazzetta Magazino και μίλησε για τη μεταγραφή του στον ΟΦΗ, ο οποίος συνεχίζει με... σπασμένα φρένα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου, ενώ, φυσικά, αναφέρθηκε και στην Εθνική, θέτοντας ως στόχο να επιστρέψει στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός μεταξύ άλλων μίλησε για:

Την μεταγραφή στη Νόα που δεν έγινε και τον ΟΦΗ: «Δεν έγινε αυτή η μεταγραφή και έμαθα το ενδιαφέρον του ΟΦΗ και ήμουν πολύ θετικός. Εάν το ήξερα πιο νωρίς θα ερχόμουν πιο νωρίς για να είμαι και στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν ήθελα να έπαιρνα μια απόφαση που θα έκανε κακό στην οικογένειά μου και να έχανε το παιδί μου την καθημερινότητα που είχαμε. Έψαχνα κάτι σε Ελλάδα και Κύπρο. Αλλιώς θα καθόμουν στην Ομόνοια. Στον ΟΦΗ μου έδειξαν πόσο πολύ με ήθελαν».

Την υποδοχή του κόσμου μετά το διπλό στο Καραϊσκάκη: «Εκεί (μετά το Καραϊσκάκη) κατάλαβα τη δυναμική του λαού του ΟΦΗ. Έζησα κάτι μοναδικό. Αυτό που κάνει ο ΟΦΗ αξίζει αυτήν την αποθέωση».

Τους στόχους του ΟΦΗ: «Βάζουμε την 5η θέση, αλλά θέλουμε να παλέψουμε για την 4αδα».

Την Εθνική ομάδα: «Εννοείται ότι θέλω να επιστρέψω στις κλήσεις της Εθνικής. Οι στόχοι μου δεν σταματάνε και παραμένουν μεγάλοι. Δεν έχω σχέση όπως ήμουν μικρός. Δουλεύω πολύ σκληρός. Νομίζω ότι είμαι μικρός ακόμα, 29 ετών. Θα συνεχίσω να δουλεύω για να επιστρέψω στην Εθνική. Είμαι στα καλύτερα μου λόγια. Είναι τιμή να βρίσκεσαι στην Εθνική».