ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Πέναλτι μέσω VAR και 2-0 ο Φούντας
Ο Ταξιάρχης Φούντας αναδεικνύεται σε «ήρωα» της ευρωπαϊκής επιστροφης του ΟΦΗ! Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αφού άνοιξε το σκορ στο πρώτο μέρος του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του στο δεύτερο μισό.
Στο 48ο λεπτό ο Αθανασίου έβγαλε τη σέντρα από τα αριστέρα, η μπάλα βήκε σε χέρι και έπειτα από παρέμβαση του VAR ο Σέρβος διαιτητής Γιοβάνοβιτς έδωσε πέναλτι.
Ο «Τάξι» ανέλαβε την εκτέλεση και παρόλο που ο τερματοφύλακας των Βούλγαρων έπεσε σωστά δεν κατάφερε να αποσοβήσει το 2-0 των Κυπελλούχων.
Το εύστοχο πέναλτι του Φούντα
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