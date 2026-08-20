ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Πέναλτι μέσω VAR και 2-0 ο Φούντας

Βασίλης Μπαλατσός
ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Πέναλτι μέσω VAR και 2-0 ο Φούντας
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Ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι και ο Ταξιάρχης Φούντας έκανε το 2-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Ηράκλειο.

Ο Ταξιάρχης Φούντας αναδεικνύεται σε «ήρωα» της ευρωπαϊκής επιστροφης του ΟΦΗ! Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αφού άνοιξε το σκορ στο πρώτο μέρος του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του στο δεύτερο μισό.

Στο 48ο λεπτό ο Αθανασίου έβγαλε τη σέντρα από τα αριστέρα, η μπάλα βήκε σε χέρι και έπειτα από παρέμβαση του VAR ο Σέρβος διαιτητής Γιοβάνοβιτς έδωσε πέναλτι.

Ο «Τάξι» ανέλαβε την εκτέλεση και παρόλο που ο τερματοφύλακας των Βούλγαρων έπεσε σωστά δεν κατάφερε να αποσοβήσει το 2-0 των Κυπελλούχων.

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Το εύστοχο πέναλτι του Φούντα

     

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