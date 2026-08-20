Ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι και ο Ταξιάρχης Φούντας έκανε το 2-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Ηράκλειο.

Ο Ταξιάρχης Φούντας αναδεικνύεται σε «ήρωα» της ευρωπαϊκής επιστροφης του ΟΦΗ! Ο διεθνής μεσοεπιθετικός αφού άνοιξε το σκορ στο πρώτο μέρος του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του στο δεύτερο μισό.

Στο 48ο λεπτό ο Αθανασίου έβγαλε τη σέντρα από τα αριστέρα, η μπάλα βήκε σε χέρι και έπειτα από παρέμβαση του VAR ο Σέρβος διαιτητής Γιοβάνοβιτς έδωσε πέναλτι.

Ο «Τάξι» ανέλαβε την εκτέλεση και παρόλο που ο τερματοφύλακας των Βούλγαρων έπεσε σωστά δεν κατάφερε να αποσοβήσει το 2-0 των Κυπελλούχων.

Το εύστοχο πέναλτι του Φούντα