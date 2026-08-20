ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Αϊτόρ «σέρβιρε» και Φούντας εκτέλεσε για το 1-0
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O ΟΦΗ προηγήθηκε στο 19ο λεπτό του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με σκόρερ τον Φούντα έπειτα από προσπάθεια του Αϊτόρ.
Ο Ταξιάρχης Φούντας έβαλε... φωτιά στο Παγκρήτιο Στάδιο! Ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός άνοιξε το σκορ για τον ΟΦΗ στο πρώτο μέρος του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, για τα Play Offs του Europa League.
Στο 19' ο Αϊτόρ έκανε το γύρισμα από τα αριστερά, η μπάλα βρήκε σε παίκτη των Βούλγαρων, όμως έφτασε στον «Τάξι», ο οποίος με πλασέ στην κίνηση έκανε το 1-0.
Το γκολ του Φούντα για το 1-0 του ΟΦΗ
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