Οι φίλοι του ΟΦΗ έδωσαν δυναμικό παρών στο Παγκρήτιο για το μεγάλο ματς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ενώ οι Snakes σήκωσαν τεράστιο πανό με πρωταγωνιστή τον Τάλω.

Ο ΟΦΗ έφερε ξανά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο στην Κρήτη και οι Ομιλίτες έδωσαν δυναμικό παρών στο Παγκρήτιο Στάδιο, καθώς περίπου 15.000 Κρητικοί βρέθηκαν στις εξέδρες για το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Μάλιστα οι οργανωμένοι φίλοι των Κυπελλούχων έστησαν τεράστιο πανό με πρωταγωνιστή τον Τάλω, το γιγάντιο ανθρωπόμορφο σώμα από χαλκό που σύμφωνα με τη μυθολογία προστάτευε την Κρήτη.

Το εντυπωσιακό πανό των φίλων του ΟΦΗ