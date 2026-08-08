Γιατί δεν μέτρησε το γκολ του Μύθου για τον ΠΑΟΚ: Το Referee Channel έδωσε την απάντηση

Θέμα συζήτησης έχει γίνει το ακυρωθέν γκολ του Μύθου στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ και το Referee Channel έδωσε την απάντηση.

Δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ καθώς η ήττα από την Άντερλεχτ (0-1) στην Τούμπα έβαλε ψηλά τον πήχη ενόψει της ρεβάνς στο Βέλγιο ώστε να έρθει η πρόκριση στα playoffs του Europa League.

Αρκετή συζήτηση έχει γίνει για το ακυρωθέν γκολ του Μύθου μετά το χαμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη καθώς στα ριπλέι φαίνεται ότι ο νεαρός επιθετικός κάνει... άλμα για να κερδίσει μέτρα και δεν πατάει στην περιοχή πριν γίνει η εκτέλεση.

Το Referee Channel πήρε θέση και εξήγησε τον λόγο που ο διαιτητής πήρε αυτή την απόφαση. Συγκεκριμένα, με τον προηγούμενο νόμο, το γκολ που ήταν κανονικό και ο Δικέφαλος θα είχε ισοφαρίσει σε 1-1 όμως με τον νέο, το τέρμα δεν μετράει καθώς παίζει ρόλο το που βρίσκεται το σώμα και όχι μόνο αν πατάει στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, ο Ζίβκοβιτς που πατάει έξω από την περιοχή τη στιγμή της εκτέλεσης είναι στο σωστό σημείο σε αντίθεση με τον νεαρό φορ.