Γιατί δεν μέτρησε το γκολ του Μύθου για τον ΠΑΟΚ: Το Referee Channel έδωσε την απάντηση
Δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ καθώς η ήττα από την Άντερλεχτ (0-1) στην Τούμπα έβαλε ψηλά τον πήχη ενόψει της ρεβάνς στο Βέλγιο ώστε να έρθει η πρόκριση στα playoffs του Europa League.
Αρκετή συζήτηση έχει γίνει για το ακυρωθέν γκολ του Μύθου μετά το χαμένο πέναλτι του Μιχαηλίδη καθώς στα ριπλέι φαίνεται ότι ο νεαρός επιθετικός κάνει... άλμα για να κερδίσει μέτρα και δεν πατάει στην περιοχή πριν γίνει η εκτέλεση.
Το Referee Channel πήρε θέση και εξήγησε τον λόγο που ο διαιτητής πήρε αυτή την απόφαση. Συγκεκριμένα, με τον προηγούμενο νόμο, το γκολ που ήταν κανονικό και ο Δικέφαλος θα είχε ισοφαρίσει σε 1-1 όμως με τον νέο, το τέρμα δεν μετράει καθώς παίζει ρόλο το που βρίσκεται το σώμα και όχι μόνο αν πατάει στην περιοχή.
Συγκεκριμένα, ο Ζίβκοβιτς που πατάει έξω από την περιοχή τη στιγμή της εκτέλεσης είναι στο σωστό σημείο σε αντίθεση με τον νεαρό φορ.
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