Οι ατάκες του τεχνικού της Άντερλεχτ Βίτορ Μπρούνο για τον ΠΑΟΚ, τον Κωνσταντέλια και την Τούμπα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός της Άντερλεχτ Βίτορ Μπρούνο στη συνέντευξη Τύπου του αυριανού αγώνα με τον ΠΑΟΚ στάθηκε στην ποιότητα που έχει ο Δικέφαλος. Τόνισε ότι πρέπει να προσεχθούν αρκετοί παίκτες κι όχι μόνο ο Κωνσταντέλιας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπρούνο:

«Υπάρχουν πολλά σενάρια και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να νικήσουμε τον ΠΑΟΚ. Στο μυαλό μας έχουμε ότι κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός και στόχος είναι να απαντήσουμε στο παιχνίδι τους. Γνωρίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλή ομάδα και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε όσες περισσότερες φάσεις μπορούμε.



Ο Άντμαν είναι έτοιμος. Δεν ξέρω εάν θα ξεκινήσει. Το γκρουπ είναι πολύ καλό. Είναι πολύ σημαντικό ότι εκτός από τα άκρα μπορεί να παίξει και μπροστά και μένει να δούμε τι μπορεί να μας προσφέρει.

Είναι μια λεπτομέρεια η ηλικία. Ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερις πέντε παίκτες κάτω των 24 ετών, αλλά αυτό είναι πλεονέκτημα και μειονέκτημα ταυτόχρονα, γιατί εμείς από την άλλη έχουμε πολύ νεανική ομάδα. Η νοοτροπία του ΠΑΟΚ είναι μαθημένη να παλεύει για τίτλους και έχει την εμπειρία σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Είναι ένας πολύ δυνατός αντίπαλος με καυτή κερκίδα. Πρέπει να δημιουργήσουμε τον αντίστοιχο ανταγωνισμό. Ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί, γιατί έχει έμπειρους και ταλαντούχους παίκτες, που έχουν αγωνιστεί σε μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη.

Όσον αφορά την ποιότητα του παιχνιδιού, οι δύο ομάδες θεωρώ πως είναι πάνω-κάτω στο ίδιο επίπεδο αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι βρισκόμαστε στην αρχή της σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ δεν βασίζεται μόνο στο ατομικό ταλέντο. Ξέρουν πότε να ανεβάσουν και πότε να χαμηλώσουν τον ρυθμό. Εμείς πρέπει να προσαρμοστούμε στο στυλ παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να σας πω τι έχω αναλύσει με την ομάδα μου, ωστόσο θεωρώ πως η εικόνα μας θα είναι αντάξια των προσδοκιών».

Για τον Κωνσταντέλια: «Αν πρέπει να ονομάσω τον Κωνσταντέλια θα πρέπει να ονομάσω τον Τάισον, τον Ζίβκοβιτς, τον Μύθου και όσα ακούγονται στην αγορά για πρόταση από μεγάλη ομάδα, γνωρίζουμε πως η αγορά κινείται γύρω από φήμες. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης, νεαρός, όμως δεν θα παίξουμε man to man.

Είναι ένας παίκτης ο οποίος εάν εστιάσουμε πάνω του θα μείνουν άλλοι ελεύθεροι. Άμα του αφήσουμε κενούς χώρους θα κάνει ζημιά. Του αρέσει να παίζει παντού, γνωρίζουμε τον τρόπο παιχνιδιού του και θα προετοιμαστούμε κατάλληλα».