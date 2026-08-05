Δημήτρης Γιαννούλης: ΠΑΟΚ - Γύρισε σπίτι του ο διεθνής μπακ
Ο Δημήτρης Γιαννούλης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Ο 30χρονος (17/10/95) διεθνής αριστερός μπακ έπειτα από 5,5 χρόνια γυρίζει στην Τούμπα και τον ΠΑΟΚ.
Ο Δημήτρης Γιαννούλης έφτασε το απόγευμα με πτήση από το Μόναχο κι ενώ έκανε μία ενδιάμεση στάση στην Αθήνα. Ο Κατερινιώτης αριστερός μπακ έπειτα από σημαντική καριέρα στη Νόριτς (103 ματς κι 7 ασίστ) και την Άουγκσμπουργκ (63 αγώνες, 3 γκολ και 10 ασίστ), γυρίζει στον ΠΑΟΚ με τον οποίο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα κι έγραψε συνολικά 78 παιχνίδια, 2 γκολ και 10 ασίστ.
Ο Δικέφαλος του Βορρά επέμεινε πολύ στην περίπτωσή του και δεν εγκατέλειψε το deal παρά τη δυσκολία της υπόθεσης. Οι «ασπρόμαυροι» ανέβασαν την προσφορά τους στα 4 εκατομμύρια ευρώ, έφτασαν σε οριστική συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ και φέρνουν ξανά στην Τούμπα τον Έλληνα διεθνή, που είχε αποχωρήσει τον Ιανουάριο του 2021 για τη Νόριτς.
🔲 Ο Δημήτρης Γιαννούλης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 5, 2026
Ο 30χρονος (17/10/95) διεθνής αριστερός μπακ έπειτα από 5,5 χρόνια γυρίζει στην Τούμπα και τον ΠΑΟΚ.#paokfc pic.twitter.com/0pJnMeZnOR
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