Ο Δημήτρης Γιαννούλης προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει κι επίσημα την επιστροφή του στον ΠΑΟΚ.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Ο 30χρονος (17/10/95) διεθνής αριστερός μπακ έπειτα από 5,5 χρόνια γυρίζει στην Τούμπα και τον ΠΑΟΚ.

Ο Δημήτρης Γιαννούλης έφτασε το απόγευμα με πτήση από το Μόναχο κι ενώ έκανε μία ενδιάμεση στάση στην Αθήνα. Ο Κατερινιώτης αριστερός μπακ έπειτα από σημαντική καριέρα στη Νόριτς (103 ματς κι 7 ασίστ) και την Άουγκσμπουργκ (63 αγώνες, 3 γκολ και 10 ασίστ), γυρίζει στον ΠΑΟΚ με τον οποίο κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα κι έγραψε συνολικά 78 παιχνίδια, 2 γκολ και 10 ασίστ.

Ο Δικέφαλος του Βορρά επέμεινε πολύ στην περίπτωσή του και δεν εγκατέλειψε το deal παρά τη δυσκολία της υπόθεσης. Οι «ασπρόμαυροι» ανέβασαν την προσφορά τους στα 4 εκατομμύρια ευρώ, έφτασαν σε οριστική συμφωνία με την Άουγκσμπουργκ και φέρνουν ξανά στην Τούμπα τον Έλληνα διεθνή, που είχε αποχωρήσει τον Ιανουάριο του 2021 για τη Νόριτς.