ΠΑΟΚ: Ματαιώθηκε το φιλικό με τον Λεβαδειακό – Αναζητά νέο αντίπαλο

Δεν θα διεξαχθεί το προγραμματισμένο για την Παρασκευή (2/10) φιλικό του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, με τους «ασπρόμαυρους» να αναζητούν ήδη άλλη ομάδα για τη διακοπή.

Αλλαγή δεδομένων στον προγραμματισμό του ΠΑΟΚ για τη διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω των Εθνικών ομάδων.

Το φιλικό παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, που ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί την ερχόμενη Παρασκευή (2/10), ματαιώθηκε από την πλευρά της ομάδας της Βοιωτίας.

Ο Αλέσιο Λίσι είχε εντάξει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση στο πρόγραμμα της διακοπής, προκειμένου να διατηρήσει σε αγωνιστικό ρυθμό τους ποδοσφαιριστές που θα παραμείνουν στη Θεσσαλονίκη και παράλληλα να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που τον χρειάζονται.

Στον ΠΑΟΚ, πάντως, δεν εγκαταλείπουν την πρόθεση να πραγματοποιηθεί φιλικό μέσα στη διακοπή. Οι «ασπρόμαυροι» εξετάζουν ήδη τις διαθέσιμες επιλογές για νέο αντίπαλο, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που προέκυψε μετά τη ματαίωση του αγώνα με τον Λεβαδειακό.