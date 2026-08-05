Ζωντανές στο όνειρο της εισόδου στην League Phase του Champions League παρέμειναν οι «ασπρόμαυρες». Τα κορίτσια του ΠΑΟΚ επικράτησαν με 3-2 της Φερεντσβάρος στην παράταση και προκρίθηκαν στον τελικό του δεύτερου προκριματικού όπου και θα αντιμετωπίσουν το Σάββατο την Μπραν. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα πέντε γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα.