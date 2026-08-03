Κόντης: «Κλήρωση με ομάδες που είναι είναι σε διαφορετικό βαθμό ετοιμότητας, θέλουμε δυναμική παρουσία του κόσμου»

Το σχόλιο του Χρήστου Κόντη για την κλήρωση του ΟΦΗ στα Play Offs του Europa League και το κάλεσμα στον κόσμο.

Ο ΟΦΗ έμαθε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του στα Play Offs του Europa League και πλέον μένει να φανεί αν το εμπόδιο του για τη νέα ιστορική υπέρβαση θα είναι η Μακάμπι Τελ Αβίβ ή η ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Σύσσωμη η αποστολή των Κυπελλούχων Ελλάδας παρακολούθησε στη «βάση» της ομάδας στην Ολλανδία την κλήρωση και ο Χρήστος Κόντης σε δήλωση του στο κανάλι του Ομίλου στάθηκε στην ευρωπαϊκή εμπειρία και στην ετοιμότητα των δυο υποψήφιων αντιπάλων της ομάδας του.

«Είναι πολύ σημαντικό για τον ΟΦΗ ότι επιστρέφει στην Ευρώπη. Η κλήρωση είχε δύσκολες ομάδες. Για εμάς δεν είχε διαφορά με ποιον θα παίζαμε. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες που έχουν ευρωπαϊκή εμπειρία και σε αυτή τη φάση σίγουρα μετράει.

Δύο ομάδες που έχουν επίσημα παιχνίδια στα πόδια τους και θα είναι σε διαφορετικό βαθμό ετοιμότητας. Θα θέλαμε τη δυναμική παρουσία του κόσμου και μαζί τους θα κάνουμε μία δυναμική προσπάθεια για να μπούμε στο Europa League», ανέφερε ο κόουτς των Κρητκών.

Από πλευράς παικτών ο Ταξιάρχης Φούντας είπε: «Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε, θέλουμε να μπούμε στη League Phase του Europa League και εύχομαι να τα καταφέρουμε», ενώ ο Ζήσης Καραχάλιος τόνισε: «Είναι πολύ σημαντικό που το πρώτο παιχνίδι είναι στην έδρα μας και μετά από έξι χρόνια. Θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι για τον κόσμο μας, θέλουμε να είναι κοντά μας και να πάρουμε την πρόκριση».

Θυμίζουμε πως στο απευκταίο σενάριο που ο ΟΦΗ δεν καταφέρει να προκριθεί θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στη League Phase του Conference League.