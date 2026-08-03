O Κυπελλούχος ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει στα Play Offs του Europa League τη νικήτρια του Μακάμπι Τελ Αβίβ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας στην προσπάθεια του να μπει στη League Phase.

O Kυπελλούχος ΟΦΗ έμαθε τι τον περιμένει στα Play Offs του Europa League στην προσπάθεια του να μπει στη League Phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Μακάμπι Τελ Αβίβ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο πρώτος αγώνας των Κυπελλούχων για τα Play Offs του Europa League θα γίνει στις 20 Αυγούστου, στο Παγκρήτιο, ενώ η ρεβάνς εκτός έδρας μια εβδομάδα αργότερα, στις 27/8. Οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν σύντομα από την UEFA.

Θυμίζουμε πως η σεζόν για τους Κυπελλούχους θα αρχίσει στις 12 Αυγούστου στο Super Cup με την Πρωταθλήτρια ΑΕΚ στο Ηράκλειο, μια εβδομάδα πριν το πρώτο ευρωπαϊκό ματς της χρονιάς.

Στο απευκταίο σενάριο που ο ΟΦΗ δεν καταφέρει να προκριθεί έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League. Για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 έχουμε ήδη σίγουρα τρεις ομάδες σε League Phase, καθώς πέρα από τoυς Κρητικούς, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός θα συνεχίσουν στο Europa League εφόσον δεν προκριθούν στο Champions League.

Αναλυτικά τα ζευγάρια των Playoffs του Europa League:

Τραμπζουνσπόρ - Φερεντσβάρος ή Γκούρνικ Ζάμπζε

Κουόπιο/Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα - Αραράτ /Τσέλιε

Σιντ Τρούιντεν - Ρεντ Ιμπς/Ομόνοια

Χάποελ Μπερ Σεβά/Ερυθρός Αστέρας - Βικτόρια Πλζεν

Σάμροκ Ρόβερς/ Εγνατία Λίλεστρομ

Γιανγκελόνια/ Ρέιντζερς - Λάρνε/ Ιμπέρια

ΠΑΟΚ - Λέφσκι Σόφιας/Καϊράτ

Λεχ Πόζναν/Κλάκσβικ - Τουν/ Βίκινγκουρ

Χραντες Κράλοβε/ Μπεσίκτας - Ντινάμο Ζάγκρεμπ/ Ζαλγκίρις

ΟΦΗ- Μακάμπι Τελ Αβίβ/ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Μπενφίκα/Χαρτς - Άαρχους/ Σαμπάχ

— Football Rankings (@FootRankings) August 3, 2026