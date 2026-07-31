Ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε τέσσερις φορές απέναντι στη Σεντ Γκάλεν (5-0) και η A Bola τον αποθέωσε αλά... ελληνικά.

Ο απόλυτος πρωταγωνιστής των αγώνων της Πέμπτης (30/7) για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων ήταν δίχως αμφιβολία ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Ο Έλληνας στράικερ πέτυχε καρέ τερμάτων απέναντι στη Σεντ Γκάλεν (5-0) και η Μπενφίκα πήρε το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό του Europa League, με τον ίδιο να ισοφαρίζει το σχετικό ρεκόρ που είχαν μέχρι πρότινος οι Αντωνιάδης και Νικολαϊδης.

Φυσικά, η εμφάνιση του Θεσσαλονικού φορ δεν μπόρεσε παρά να γίνει πρωτοσέλιδο και πρώτο θέμα στα πορτογαλικά μέσα, με την A Bola να τον αποθεώνει με... ελληνικό τρόπο. Το εν λόγω μέσο αφιέρωσε δημοσίευμα στον 27χρονο στράικερ με τον επικό τίτλο «Éna, dio, tría, téssera, pente».

Στο εν λόγω κείμενο φιλοξενήθηκε η βαθμολογία της συγκεκριμένης ιστοσελίδας για τους παίκτες των «Αετών», με τον Παυλίδη φυσικά MVP και τη σχετική αναφορά να είναι η εξής:

«Πέτυχε γκολ (τέσσερα στον αριθμό) για κάθε γούστο: δύο με το αριστερό πόδι, ένα με κεφαλιά και ένα με το δεξί πόδι. Ωστόσο, για κάθε προπονητή, είναι σίγουρα ευχάριστο να βλέπει ότι προσέφερε πολύ περισσότερα από αυτά. Πολύ περισσότερο από ένας εκτελεστής-φονέας, αφοσιώθηκε πλήρως στο παιχνίδι — άλλοτε οπισθοχωρώντας στους χώρους που κάλυπτε ο Σουντάκοφ όταν γύριζε πίσω, υποδεχόμενος την μπάλα, συνεργαζόμενος με τους συμπαίκτες του και διευκολύνοντας την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Έπαιξε καλά με πλάτη στην εστία και ακόμα καλύτερα όταν βρισκόταν απέναντι στον τερματοφύλακα. Στο πρώτο γκολ, εκτέλεσε με τη μία με το αριστερό πόδι· στο δεύτερο, υποδέχτηκε την πάσα του Αντόνιο Σίλβα, έστρωσε την μπάλα στον Καμίνσκι, πήρε την επιστροφή με το δεξί και σκόραρε με το αριστερό· στο τρίτο, σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Μπα· και στο τέταρτο, εξαπέλυσε δυνατό σουτ με το δεξί από το σημείο του πέναλτι. *Éna, dío, tría, téssera*. Και αφού ήταν πέντε, τότε *pente*. Καταλαβαίνεις ότι αυτά είναι τα «ένα, δυο, τρία, τέσσερα, πέντε» στα ελληνικά, έτσι;»