Σίλβα για Πουέρτας: «Είμαστε φίλοι με τον Μαρινάκη, αλλά δεν θα σχολιάσω για παίκτες που δεν είναι δικοί μας»

Ο Μάρκο Σίλβα, σε πρόσφατη συνέντευξη του, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη αναφορικά με τον Γκουστάβο Πουέρτα και την φημολογούμενη μεταγραφή του στη Μπενφίκα.

Ο Μάρκο Σίλβα βρέθηκε την Κυριακή (30/08) στη συνέντευξη Τύπου, πριν από τον σημερινό (31/08) αγώνα της Μπενφίκα με την Εστορίλ και ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, για την ενίσχυση της ομάδας, λίγο πριν τη λήξη του μεταγραφικού παραθύρου και συγκεκριμένα για την φημολογούμενη μετακίνηση του Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος είχε ακουστεί και για τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικότερα, ζητήθηκε από τον Πορτογάλο τεχνικό να σχολίασει τα λεγόμενα του ισχυρού άνδρα των Ερυθρόλευκων, Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος σε δηλώσεις του μετά την κλήρωση της League Phase του Europa League, τονίσε πως οι Πειραιώτες πάλεψαν σκληρά για τον Κολομβιανό μέσο, αλλά ο ίδιος επέλεξε τελικά τους «αετούς».

Από την πλευρά του ο Σίλβα σημείωσε πως τον συνδέει μία μακροχρόνια φιλία με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τονίζοντας όμως παράλληλα ότι αρνείται να σχολιάσει για παίκτες που δεν ανήκουν στο δυναμικό της ομάδας του.

«Από τη στιγμή που δεν είναι παίκτης μας, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, σχολιάζω μόνο τους δικούς μας παίκτες. Ο κ. Μαρινάκης είναι ένας άνθρωπος που ξέρω καλά, με τον οποίο έχω φιλική σχέση, αλλά δεν πρόκειται να σχολιάσω παίκτες που δεν είναι δικοί μας», δήλωσε ο Πορτογάλος προπονητής.