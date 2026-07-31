Παυλίδης: Πρώτος Έλληνας σκόρερ όλων των εποχών στην Ευρώπη
Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι το πρόσωπο των τελευταίων ωρών σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετά το καρέ τερμάτων που πέτυχε στο 5-0 της Μπενφίκα επί της Σεντ Γκάλεν το βράδυ της Πέμπτης (30/7).
Οι «Αετοί» πήραν το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Έλληνας στράικερ έγινε ο τρίτος παίκτης μετά τους Αντωνιάδη και Νικολαϊδη που σημειώνει τέσσερα γκολ σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ωστόσο, κατάφερε να πιάσει και μια κορυφή.
Συγκεκριμένα, έγινε ο πρώτος Έλληνας σκόρερ όλων των εποχών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αφού μετράει πλέον 31 γκολ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον σπουδαίο Δημήτρη Σαλπιγγίδη που σταμάτησε στα 30. Ακολουθεί στην τρίτη θέση ο Ντέμης Νικολαϊδης με 26, ενώ τέταρτος είναι ο Δημήτρης Σαραβάκος με 25.
Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε τέσσερα γκολ με τη Μπενφίκα απόψε και έγινε ο Έλληνας με τα περισσότερα γκολ στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα. Έφτασε τα 31 γκολ και ξεπέρασε το Δημήτρη Σαλπιγγίδη που έχει 30, ενώ ο Ντέμης Νικολαϊδης έχει 26 κα ο Δημήτρης Σαραβάκος 25. pic.twitter.com/rtAX8r9GG0— soccer-base.gr (@SoccerbaseG) July 30, 2026
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