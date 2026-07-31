Με τα τέσσερα γκολ που σημείωσε κόντρα στη Σεντ Γκάλεν (5-0), ο Βαγγέλης Παυλίδης ανέβηκε στην πρώτη θέση της λίστας των κορυφαίων Ελλήνων σκόρερ στην Ευρώπη.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι το πρόσωπο των τελευταίων ωρών σε Ελλάδα και Ευρώπη, μετά το καρέ τερμάτων που πέτυχε στο 5-0 της Μπενφίκα επί της Σεντ Γκάλεν το βράδυ της Πέμπτης (30/7).

Οι «Αετοί» πήραν το εισιτήριο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Έλληνας στράικερ έγινε ο τρίτος παίκτης μετά τους Αντωνιάδη και Νικολαϊδη που σημειώνει τέσσερα γκολ σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ωστόσο, κατάφερε να πιάσει και μια κορυφή.

Συγκεκριμένα, έγινε ο πρώτος Έλληνας σκόρερ όλων των εποχών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αφού μετράει πλέον 31 γκολ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον σπουδαίο Δημήτρη Σαλπιγγίδη που σταμάτησε στα 30. Ακολουθεί στην τρίτη θέση ο Ντέμης Νικολαϊδης με 26, ενώ τέταρτος είναι ο Δημήτρης Σαραβάκος με 25.