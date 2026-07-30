Europa League: Καρέ τερμάτων ο Παυλίδης κόντρα στη Σεντ Γκάλεν (vid)
Καρέ τερμάτων για τον Παυλίδη κόντρα στη Σεντ Γκάλεν! Ο Έλληνας φορ σκόραρε στο 55ο λεπτό ύστερα από ασίστ του Καμίνσκι και έκανε το 2-0 για τους Αετούς της Λισαβόνας. Ο 28χρονος στράικερ σκόραρε με έξοχο αριστερό πλασέ από το ύψος του πέναλτι. Στο 66ο λεπτό μετά από φάση διαρκείας και ασίστ του Μπα βρήκε ξανά δίχτυα από πλεονεκτική θέση δίνοντας... αέρα τριών τερμάτων στην ομάδα του. Οκτώ λεπτά αργότερα -αυτή τη φορά από την άσπρη βούλα- ο στράικερ της Μπενφίκα διαμόρφωσε το 4-0, πετυχαίνοντας το τέταρτο προσωπικό του γκολ, δίνοντας ουσιαστικά την πρόκριση στον σύλλογο της πορτογαλικής πρωτεύουσας.
🚨 Pavlidis
🇵🇹 SL Benfica 2-0 St. Gallen 🇨🇭
pic.twitter.com/772yXOhBpw— Goals Xtra (@GoalsXtra) July 30, 2026
🚨 Pavlidis hat-trick— Goals Xtra (@GoalsXtra) July 30, 2026
🇵🇹 SL Benfica 3-0 St. Gallen 🇨🇭
pic.twitter.com/YBpAtRpCMV
🚨 Pavlidis adds 4th goal on his account.— Goals Xtra (@GoalsXtra) July 30, 2026
🇵🇹 SL Benfica 4-0 St. Gallen 🇨🇭
pic.twitter.com/Hlux88bKNX
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