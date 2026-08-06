Παυλίδης: Πλήγωσε τη Χαρτς του Κυζιρίδη από την άσπρη βούλα
Ζεστός έχει μπει στη νέα σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος δεν σταματάει να σκοράρει με τη φανέλα της Μπενφίκα. Αφού κέρασε τη Σεν Γκάλεν με τέσσερα γκολ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, ο Παυλίδης πρόσθεσε και τη Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη στη λίστα των «θυμάτων» του.
Συγκεκριμένα ο Έλληνας επιθετικός διαμόρφωσε το 3-0 από το σημείο του πέναλτι στο 42΄ στην αναμέτρηση των δυο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό του Champions League και αύξησε ακόμα περισσότερο τη διαφορά μεταξύ των δυο τερμάτων. Τρία λεπτά αργότερα μάλιστα βρήκε ξανά δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ μετά από έλεγχο στο VAR.
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