Μάρκο Σίλβα για Παυλίδη: «Συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σ' έναν σπουδαίο επαγγελματία»

Ο Μάρκο Σίλβα αποθέωσε τον Βαγγέλη Παυλίδη μετά την 6αρα της Μπενφίκα επί της Χαρτς.

Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη συνέτριψε με 6-1 τη Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με τον πρώτο να σκοράρει κιόλας για το 3-0 από την άσπρη βούλα στο 42ο λεπτό.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής της Μπενφίκα, Μάρκο Σίλβα μίλησε ξανά με τα καλύτερα λόγια για τον Βαγγέλη Παυλίδη τονίζοντας πως μιλάμε για έναν άψογο επαγγελματία που συμπεριφέρεται αναλόγως.

«Συμπεριφέρεται όπως ακριβώς αρμόζει σε έναν σπουδαίο επαγγελματία: ως ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για τον σύλλογο και ως ένας άνθρωπος που πραγματικά απολαμβάνει να βρίσκεται εκεί όπου είναι».

Απέφυγε να σχολιάσει οποιαδήποτε φήμη σχετικά με το μέλλον του Έλληνα ποδοσφαιριστή λέγοντας απλά πως απολαμβάνει ότι βρίσκεται στην ομάδα και πως πρέπει να όλοι να προσπαθήσουν να διατηρήσουν μια σταθερότητα, παρά τα δημοσιεύματα που υπάρχουν.

«Η ψυχολογία του είναι αυτή ενός σπουδαίου επαγγελματία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που σέβεται απόλυτα τον σύλλογο στον οποίο ανήκει και απολαμβάνει να βρίσκεται στην ομάδα. Είναι τόσο απλό.

Γνωρίζουμε όλοι, και βρισκόμαστε πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, ότι όταν η μεταγραφική περίοδος είναι ανοιχτή, οι φήμες, ή ακόμη και οι πραγματικά υπαρκτές περιπτώσεις ενδιαφέροντος, μπορούν να επηρεάσουν ή και όχι τη ψυχολογία των παικτών, ενώ ως έναν βαθμό μπορεί να επηρεάσουν και τους συλλόγους.

Εμείς πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε, να παραμένουμε σταθεροί μέσα στα όρια του εφικτού και να μεταδίδουμε αυτή τη σταθερότητα τόσο στους ποδοσφαιριστές όσο και στους φιλάθλους μας, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που χρειάζεται να λαμβάνονται καθημερινά ή από εβδομάδα σε εβδομάδα».