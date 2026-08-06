Μια ανάσα από τα play-offs του Europa League βρίσκεται η Μπενφίκα, η οποία διέλυσε με 6-1 τη Χαρτς με σκόρερ Παυλίδη στο πρώτο ματς του «Ντα Λουζ». Ήττα για την Πάφο στην Αυστρία.

Άλμα πρόκρισης για τα play-offs του Europa League πανηγύρισε η Μπενφίκα! Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να βρίσκει δίχτυα από την άσπρη βούλα, οι Αετοί διέλυσαν με 6-1 τη Χαρτς του Αλεξάνδρου Κυζιρίδη και βρίσκονται πλέον με το 1,5 πόδι στην επόμενη φάση του θεσμού. Ο χορός των γκολ άνοιξε από νωρίς για τους Αετούς μιας και ο Ράφα Σίλβα έγραψε το 1-0 μόλις στο 3΄, ενώ είκοσι λεπτά αργότερα ακολούθησε το 2-0 από τον Αραούχο.

Στο 42΄ο Παυλίδης πρόσθεσε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερς από το σημείο του πέναλτι και τρία λεπτά αργότερα βρήκε ξανά δίχτυα, αλλά αυτή τη φορά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Στο 59΄ο Πρεστιάνι ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0, προτού οι Σκωτσέζοι μειώσουν προσωρινά σε 4-1 με τον Ρενό (72΄). Το πάρτι της Μπενφίκα ωστόσο δεν είχε τελειώσει, καθώς στο 87΄ο Ντουράν και ο Σέλντερουπ στο 90΄+3΄διαμόρφωσαν το τελικό 6-1 και κλείδωσαν επί του πρακτέος την πρόκριση.

Ήττα για την Πάφο στην Αυστρία

Πάλεψε στην Αυστρία η Πάφος, αλλά στο τέλος η Ζάλτσμπουργκ επικράτησε 1-0 με γκολ στα τελευταία λεπτά και απέκτησε τον πρώτο λόγο για πρόκριση στα play-offs του Europa League. Μετά τη διακοπή του αγώνα στο πρώτο μέρος λόγω καταρρακτώδους βροχής, το ματς συνεχίστηκε κανονικά στη συνέχεια χωρίς περαιτέρω προβλήματα. Τελικά οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ της νίκης με τον Ταμπάκοβιτς στο 88΄, με τους Κύπριους μάλιστα στις καθυστερήσεις να μένουν με δέκα παίκτες εξαιτίας της αποβολής του Σεμά και να τον χάνουν για τη ρεβάνς.

Αποτελέσματα Europa League

KuPS - Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-1

Γιαγκελόνια - Ρέιντζερς 2-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 0-3

Χράντετς Κράλοβε - Μπεσίκτας 0-1

Λεχ Πόζναν - Κλάκσβικ 1-0

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Ομόνοια 1-1

Ζαλτσμπουργκ - Πάφος 1-0

ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ 0-1

Τουν - Βίκινγκουρ 3-0

Μπενφίκα - Χαρτς 6-1

