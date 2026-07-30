Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε τέσσερα γκολ, η Μπενφίκα συνέτριψε με 5-0 τη Σεντ Γκάλεν και πήρε την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ισοφάρισε το ρεκόρ των Αντώνη Αντωνιάδη και Ντέμη Νικολαΐδη ο Βαγγέλης Παυλίδης! Ο 28χρονος φορ έγινε ο τρίτος Έλληνας που πέτυχε καρέ τερμάτων σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, η Μπενφίκα διέλυσε με 5-0 τη Σεντ Γκάλεν και πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.

Οι Αετοί της Λισαβόνας είχαν ηττηθεί στο πρώτο ματς στην Ελβετία με 2-1 αλλά στη ρεβάνς του Ντα Λουζ ο Παυλίδης ήταν ασταμάτητος και έδωσε την πρόκριση στην ομάδα του Μάρκο Σίλβα. Ο στράικερ της Εθνικής Ελλάδας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 11', στο 55', στο 65' και στο 74' και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής μετατρέποντας την αναμέτρηση σε παράσταση για έναν ρόλο.

Στο 82ο λεπτό ο Λενγκλέ μετά από ασίστ του Λουκεμπάκιο διαμόρφωσε το τελικό 5-0 και η «σεμνή τελετή» έλαβε τέλος. Στα υπόλοιπα ματς της βραδιάς σημειώθηκαν αρκετά γκολ, το θέαμα ήταν υψηλό και συμπληρώθηκε το παζλ των ζευγαριών του τρίτου προκριματικού γύρου.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ρεβάνς του 2ου προκριματικού γύρου:

Πάφος-Χάιντουκ Σπλιτ 4-0 (συν: 4-2)

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Σερίφ Τιρασπόλ 1-0 (συν: 6-0)

Χράντεκ Κράλοβε-Τρόμσο 3-1 (συν: 4-1)

Μίντιλαντ-Μπεσίκτας 0-2 (συν: 0-3)

ΠΑΟΚ-Ντιναμό Κιέβου 2-0 (συν: 5-2)

ΤΣΣΚΑ Σόφιας-Καραμπάγκ 0-0 πεν. 5-4 (συν: 0-0)

Άντερλεχτ-Χάμαρμπι 3-1 (συν: 4-2)

Φερεντσβάρος-Τβέντε 2-2 (συν: 4-3)

Μπενφίκα-Σεν Γκάλεν 5-0 (συν: 6-2)

Αναλυτικά τα ζευγάρια του τρίτου προκριματικού γύρου:

Λαρν (Β. Ιρλανδία)-Ιμπέρια Τιφλίδας (Γεωργία)

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ)-Ομόνοια (Κύπρος)

Κουόπιο (Φινλανδία)-Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία)

Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία)-Εγκνατία (Αλβανία)

Λεχ Πόζναν (Πολωνία)-Κλάκσβικ (Νησιά Φαρόε)

Τουν (Ελβετία)-Βίκινγκουρ (Ισλανδία)

Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Μπεσίκτας (Τουρκία)

Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία)-Ρέιντζερς (Σκωτία)

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)-Αντερλεχτ (Βέλγιο)

Πάφος (Κύπρος)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Χαρτς (Σκωτία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)

Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)-Γκόρνικ Ζάμπρζε (Πολωνία)