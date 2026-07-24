Ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι άρχισε να αποκαλύπτει την ποδοσφαιρική του ταυτότητα στο Λούμπλιν για περίπου μία ώρα απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου.

Για πρώτη φορά χθες το βράδυ στο Λούμπλιν φάνηκαν τόσο καθαρά οι αρχές που προσπαθεί να περάσει ο Αλέσιο Λίσι. Ο ΠΑΟΚ δεν άλλαξε μόνο πρόσωπο. Άλλαξε και τρόπο σκέψης μέσα στο παιχνίδι.

Ο «Δικέφαλος» του Ιταλού προπονητή είναι διαφορετικός από εκείνον που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Πώς ακριβώς το έγραψε ο Ανδρέας Παπαμιμίκος, μετά το τέλος του αγώνα στην «Arena Lublin»: «Σχέδιο, στοχοπροσήλωση, θετική ενέργεια, υγεία… 100+».

Σ' ένα ματς που «στράβωσε» με το... καλησπέρα, το πρώτο επίσημο της χρονιάς, με το ημερολόγιο να δείχνει «23 Ιουλίου» ο νέος ΠΑΟΚ έβγαλε πολλές αρετές στο χορτάρι. Εδειξε πως θα είναι μια ομάδα που πιέζει πολύ ψηλότερα, αναζητά άμεσες ανακτήσεις της μπάλας και προσπαθεί να επιτεθεί πριν προλάβει να οργανωθεί ο αντίπαλος. Οι γραμμές έχουν ανέβει αισθητά, οι μεσοεπιθετικοί συγκλίνουν συχνά προς τον άξονα, τα μπακ δίνουν συνεχώς πλάτος και οι επιλογές στην ανάπτυξη είναι σαφώς περισσότερες. Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη διαδρομή προς το γκολ.

Ο «Δικέφαλος» μπορεί να απειλήσει με κάθετες πάσες, με παιχνίδι από τα άκρα, με αλλαγές πλευράς, με προωθήσεις των χαφ, με ατομικές ενέργειες ή ακόμη και με μεγάλες μεταβιβάσεις όταν χρειάζεται να ξεπεράσει γρήγορα το αντίπαλο πρέσινγκ.

Ένα ακόμη στοιχείο που δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο αφορά τις επιλογές του Αλέσιο Λίσι. Ο Ιταλός τεχνικός δεν δίστασε να εμπιστευτεί από το πρώτο επίσημο παιχνίδι τρεις ποδοσφαιριστές που δεν είχε μαζί του στην προετοιμασία της Ολλανδίας. Ο Χατζηδιάκος, ο Σανταμαρία και ο Τάχα Άλι, έστω και για σκάρτα 15 λεπτά, μπήκαν κατευθείαν στην ενδεκάδα, αφήνοντας στον πάγκο παίκτες με τους οποίους ο προπονητής είχε δουλέψει δύο εβδομάδες και τους είχε αξιολογήσει σε τέσσερα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας.

Είναι μια επιλογή που δείχνει ότι ο Λίσι δεν λειτουργεί με βάση την προετοιμασία ή την ιεραρχία, αλλά με αυτό που πιστεύει ότι χρειάζεται η ομάδα για να κερδίσει το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Αν τώρα κάποιος θελήσει να χωρίσει την αναμέτρηση σε επιμέρους κομμάτια, τότε η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρη. Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, όπου η Ντιναμό μπήκε πιο δυνατά και προηγήθηκε, ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε από το 10ο μέχρι το 70ό λεπτό. Σε εκείνο το διάστημα όχι μόνο ήταν καλύτερος, αλλά ουσιαστικά «κέρδισε» το παιχνίδι με 3-0. Η πίεση ψηλά, η ένταση χωρίς την μπάλα, οι γρήγορες μεταβάσεις και η πολυφωνία στην ανάπτυξη δημιούργησαν συνεχώς προβλήματα στους Ουκρανούς.

Από το 70ό λεπτό και μετά, όμως, όλα άλλαξαν. Η ένταση έπεσε, οι αποστάσεις μεγάλωσαν, η Ντιναμό βρήκε χώρους και αυτοπεποίθηση, πέτυχε δύο γκολ και δημιούργησε τις προϋποθέσεις ακόμη και για την ισοφάριση. Δεν είναι ίσως ο πιο... επιστημονικός τρόπος να αναλύσεις έναν αγώνα, αποτυπώνει όμως με αρκετή ακρίβεια την πραγματική εικόνα του.

Ο ΠΑΟΚ διαθέτει ποιότητα. Διαθέτει ποδοσφαιριστές που μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα και να υπηρετήσουν το επιθετικό ποδόσφαιρο που θέλει να εφαρμόσει ο Λίσι. Αυτό που ακόμη λείπει είναι η διάρκεια. Να μπορεί να διατηρεί την ίδια ένταση και τις ίδιες αποστάσεις για ενενήντα λεπτά. Ίσως, βέβαια, μέχρι να ολοκληρωθεί το ρόστερ, να είναι και άδικο να απαιτεί κανείς κάτι τέτοιο.

Τι κρατάμε, λοιπόν, από το πρώτο επίσημο δείγμα του νέου ΠΑΟΚ; Ότι απέδειξε πως μπορεί να επιβληθεί απέναντι σε μια ομάδα όπως η Ντιναμό Κιέβου όταν εφαρμόζει σωστά τις αρχές του παιχνιδιού του. Η μεγάλη πρόκληση είναι να το κάνει για ολόκληρο το παιχνίδι και όχι μόνο για μία ώρα. Εκεί βρίσκεται η επόμενη πίστα για την ομάδα του Λίσι. Τα υπόλοιπα —η καλύτερη φυσική κατάσταση, η χημεία και οι μεταγραφικές προσθήκες που απομένουν— είναι στοιχεία που λογικά θα έρθουν με τον χρόνο.

Το έχουμε γράψει προ πολλού και επιμένουμε σ’ αυτό το όχι και τόσο βιαστικό συμπέρασμα. Ο ΠΑΟΚ που βλέπαμε στην Ολλανδία, ο ΠΑΟΚ που είδαμε χθες απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου και θα ξαναδούμε την άλλη Πέμπτη στη ρεβάνς της Τούμπας, εννοείται πως θα είναι μια τελείως διαφορετική ομάδα στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου.

ΥΓ1: Αυτή η κακοδαιμονία (να φύγει και να μην ξανάρθει η… επετειακή χρονιά) μέχρι πότε θα συνεχιστεί; Η χθεσινοβραδινή εικόνα με τον ο Τάχα Άλι να αποχωρεί με νάρθηκα στον ώμο από τη «Motor Lublin Arena» είναι ακόμα μια απόδειξη ότι κάποιος έχει μουτζώσει τους «ασπρόμαυρους».

Στο ντεμπούτου με τη φανέλα του ΠΑΟΚ ο Σουηδός μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε σε σύγκρουση με τον Τόμας Κεντζιόρα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου και δεν κατάφερε να συνεχίσει. Ο Αλέσιο Λίσι αναγκάστηκε να τον αντικαταστήσει στο 14ο λεπτό, περνώντας στη θέση του τον Τάισον.

Ο Άλι θα υποβληθεί σήμερα στις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ζημιάς στον ώμο. Τα πρώτα δεδομένα, πάντως, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας ενόψει της ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου στην Τούμπα, καθώς όλα δείχνουν ότι δύσκολα θα είναι διαθέσιμος.