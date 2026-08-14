Η Ντόρτμουντ εγκατέλειψε την υπόθεση του Σαΐντ Ελ Μάλα και στρέφεται στις εναλλακτικές επιλογές της, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Βεστφαλών.

Νέα δεδομένα προκύπτουν γύρω από το ενδιαφέρον της Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, μετά την αρνητική εξέλιξη που είχε η προσπάθειά της να αποκτήσει τον Σαΐντ Ελ Μάλα από την Κολωνία.

Οι Βεστφαλοί αποσύρθηκαν από τη διεκδίκηση του 19χρονου Γερμανού μεσοεπιθετικού, καθώς η τελευταία πρότασή τους δεν έγινε αποδεκτή. Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, το συνολικό πακέτο που πρόσφερε η Ντόρτμουντ ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια ευρώ, με την Κολωνία να απορρίπτει και αυτή την προσέγγιση.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, επιβεβαίωσε ότι η ομάδα του δεν σκοπεύει να επανέλθει με νέα πρόταση, βάζοντας τέλος σε μια υπόθεση που την απασχόλησε έντονα το τελευταίο διάστημα.

Μετά το «ναυάγιο» των συζητήσεων, η γερμανική ομάδα στρέφεται στις εναλλακτικές επιλογές της για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής.

Σύμφωνα με το Sky Germany, μία από τις περιπτώσεις που πρόκειται να εξεταστούν πιο έντονα είναι αυτή του Γιάννη Κωνσταντέλια.

Το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ για τον 23χρονο μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ δεν είναι καινούργιο. Το Kicker είχε αποκαλύψει τις προηγούμενες ημέρες ότι οι άνθρωποι του γερμανικού συλλόγου παρακολουθούν στενά τον διεθνή ποδοσφαιριστή, εκτιμώντας ιδιαίτερα την ταχύτητα, την τεχνική και την ικανότητά του στο ένας εναντίον ενός.

Η διαφορά είναι πως, μετά την εγκατάλειψη της υπόθεσης Ελ Μάλα, ο Κωνσταντέλιας φαίνεται να ανεβαίνει στη λίστα της Ντόρτμουντ. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν προκύπτει επίσημη πρόταση προς τον ΠΑΟΚ ή έναρξη διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους δύο συλλόγου