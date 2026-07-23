Τα γκολ και οι καλύτερες φάσεις από τη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ντιναμό Κιέβου με 3-2.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Επικράτησε 3-2 της Ντιναμό Κιέβου στο Λούμπλιν της Πολωνίας και στην Τούμπα σε μία εβδομάδα καλείται να σφραγίσει το εισιτήριο.

Το ματς ξεκίνησε άσχημα για τον ΠΑΟΚ, αφού στο 3' ο Μπράζκο έκανε το 1-0, όμως, ο Δικέφαλος ισοφάρισε στο 13' με τον Κωνσταντέλια, έπειτα από ασίστ του Ζίβκοβιτς.

Στο 38' έγινε το 1-2 από τον Ζαφείρη, ο οποίος πλάσαρε από τη μικρή περιοχή για το προβάδισμα της ομάδας του, ενώ η μπάλα γύρισε από αντίπαλο. Στη φάση προηγήθηκε μαγική ενέτγεια του Κωνσταντέλια. Στο 51' ο Σανταμαρία έγραψε το 1-3 για τον ΠΑΟΚ με δεξί σουτ εκτός περιοχής.

Το τελικό 2-3 διαμόρφωσε ο Λονβάικ στο 78' με αριστερό πλασέ. Η Ντιναμό είχε δοκάρι στο 83' με τον Πονομαρένκο και ο ΠΑΟΚ επίσης είχε δοκάρι στο 94' με τον Καμαρά.

Τα highlights της αναμέτρησης